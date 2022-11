Kommentar – Der Chefökonom Deutschland muss sich auf alte Stärken besinnen

Ein Markt mit Wachstumspotenzial: Wenn sich Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen aus einer Branche an einem Ort – in einem Cluster – sammeln, profitieren alle voneinander.

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine fließt anlagesuchendes Kapital aus Deutschland und Europa vermehrt in die als sicherer Hafen geltenden USA. Dies und die kräftigen Leitzinsanhebungen der US-Notenbank Fed ließen den Euro seit Ende Februar nahezu 15 Prozent an Wert gegenüber dem US-Dollar verlieren.

Der Krieg verstärkt ein seit Längerem bestehendes strukturelles Problem. Weil deutsche Investoren in ihrem Heimatmarkt zu wenige attraktive Anlagemöglichkeiten finden, fließt Kapital ins Ausland ab – wie das Beispiel der Biotechnologie zeigt. Im Jahr 2015 investierten deutsche Geldgeber noch gleich viel Risikokapital in deutsche wie in US-Biotech-Start-ups. Im Jahr 2022 wird voraussichtlich fünfmal mehr Geld an US-Firmen fließen als an deutsche.

Und dies, obwohl die Hoffnungen auf ein Comeback des Pharma- und Biotech-Standorts Deutschland groß sind: Denn mit Biontech ist doch ein deutsches Unternehmen maßgeblich dafür verantwortlich, der Covidpandemie ihren Schrecken zu nehmen. Erfolgreiche Grundlagenforschung aus Deutschland trägt also dazu bei, die Pandemie wirksam zu bekämpfen – und zwar weltweit.

Bezeichnenderweise ging Biontech im Jahr 2019 aber nicht in Frankfurt an die Börse, sondern in New York. Der Grund: In den USA wird etwa 30-mal mehr Geld in Biotech-Start-ups investiert als hierzulande. Über 500 medizinische US-Biotech-Firmen sind seit 2010 an die Börse gegangen, in Deutschland war es kaum mehr als ein Dutzend.

Dabei sind die Wachstumsaussichten für solche Unternehmen gut: So gelten beispielsweise noch immer rund 20.000 Krankheiten als nicht therapierbar. Hinzu kommen die chronischen Erkrankungen, unter denen immer mehr Menschen in den Industrienationen leiden. Und nicht zuletzt gilt es, Krebsmedikamente zu entwickeln, die verträglicher sind und zielgerichteter wirken als die bisher verfügbaren. Letztlich gibt es kaum einen Therapiebereich, den die Biotechnologie nicht voranbringen könnte. Zumal die Nachfrage steigen wird: Die Zahl der Menschen auf der Welt steigt weiter, auch das Durchschnittsalter.

Der Standort leidet an zwei wichtigen Hemmnissen

Zudem wächst der Anteil der biotechnologischen Präparate am Gesamtmarkt für verschreibungspflichtige Arzneien: Lag dieser Anteil vor zehn Jahren noch bei 20 Prozent, so wird er derzeit auf ein Drittel geschätzt – eine weitere Zunahme gilt als sicher. Denn die Biotechnologie dürfte eine der Schlüsseltechnologien sein, von denen im 21. Jahrhundert starke Wachstumsimpulse zu erwarten sind. Dies gilt für die Wissenschaft wie für die Wirtschaft.

Die Zuwachsraten der medizinischen Biotechnologie in Deutschland sind überaus beachtlich – zwischen 2015 und 2020 stieg der Umsatz um fast 80 Prozent. Es fließt jährlich etwas mehr als eine Milliarde Euro Risikokapital in diese Branche. Und seit 2010 gab es vier „Einhörner“, also Unternehmen, deren Wert auf mehr als eine Milliarde US-Dollar geschätzt wird.

Ungeachtet der positiven Dynamik ist der Standort Deutschland durch zwei Hemmnisse charakterisiert: Erstens ist dieses Segment im Vergleich zu Ländern wie Großbritannien oder den USA nach wie vor klein. So sind die zehn wertvollsten Biotech-Start-ups der USA zusammen 38 Milliarden US-Dollar wert, die britischen Top Ten immerhin fünf Milliarden – die deutschen kommen auf nicht einmal drei Milliarden.

Zweitens zeigt der Fall Biontech, dass die Entwicklung des Coronaimpfstoffs in Deutschland zwar möglich war, dass das Mainzer Unternehmen jedoch die Kooperation mit dem US-Konzern Pfizer benötigte, um den Impfstoff zur Marktreife weiterzuentwickeln und in ausreichenden Mengen zu produzieren. Diese Defizite wurden von der Bundesregierung erkannt. Der Biotech-Standort Deutschland soll gestärkt werden, sodass künftig alle Stufen der Wertschöpfungskette abgedeckt werden – also nicht nur die Grundlagenforschung und die Entwicklung innovativer Produkte, sondern auch die Kommerzialisierung und die Herstellung.

Es mangelt an risikobereiten Privatinvestoren

Für eine erfolgreiche Standortpolitik sind drei Bedingungen notwendig: Zum einen müssen junge Unternehmen einfacher an Kapital kommen, um ihre Wachstumsphasen finanzieren zu können. Zweitens müssen die Arbeitsbedingungen für Forscher besser werden. Und schließlich muss auch die Forschungsinfrastruktur, zum Beispiel geeignete Labor- und Bürogebäude, ausgebaut werden, die für aufstrebende Unternehmen zur Verfügung steht.

Prof. Bert Rürup ist Präsident des Handelsblatt Research Institute (HRI) und Chefökonom des Handelsblatts. Er war viele Jahre Mitglied und Vorsitzender des Sachverständigenrats sowie Berater mehrerer Bundesregierungen und ausländischer Regierungen. Mehr zur Arbeit von Professor Rürup und seinem Team finden Sie unter research.handelsblatt.com. Der Autor

Anders als in den USA gibt es keine ausgeprägte Kapitalmarkttradition, es mangelt in Deutschland vielfach an risikobereiten Privatinvestoren. Die Politik der Bundesregierung, die Bedingungen für Investoren zu verbessern, ist richtig. Allerdings sollte sie beherzter vorgehen. Ähnliches gilt für die Option, Lebensversicherungen das Investieren in Start-ups zu erleichtern, etwa durch eine Absicherung des Risikos von staatlicher Seite. Da staatliche Förderprogramme bei der Wachstumsfinanzierung traditionell eine große Rolle spielen, sollte dieser Bereich weiter gestärkt werden.

Denn fast alle jungen deutschen Biotech-Unternehmen haben Kapital aus einem der großen Förderprogramme erhalten. Das gilt vor allem für den High-Tech-Gründerfonds, ein Frühphaseninvestor, der vom Bundeswirtschaftsministerium, von der staatlichen Förderbank KfW sowie von Unternehmen aus Industrie und Mittelstand gemeinsam betrieben wird. Auch europäische Förderprojekte sollten stärker einbezogen werden, zum Beispiel die Gesundheitssparte des Europäischen Instituts für Innovation und Technologie (EIT Health), das Eurostars-SME-Programm sowie das European Innovation Council der Europäischen Union.

Gleiches gilt für die Arbeitsbedingungen der Wissenschaftler. Viele von ihnen würden gern eine akademische mit einer unternehmerischen Karriere verbinden – und ihre Ideen mit einem eigenen Start-up vorantreiben. Doch anders als in den USA ist das Wechseln zwischen Wissenschaft und Firmenwelt hierzulande bislang nicht üblich.

Von entscheidender Bedeutung ist eine gute Forschungsinfrastruktur

Der zentrale Schlüssel für eine erfolgreiche Standortpolitik – das zeigt nicht nur das Beispiel der USA – sind regionale Cluster, wie eine Studie des Handelsblatt Research Institute im Auftrag der Deutschen Finance Group belegt. Wenn sich Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen aus einer Branche an einem Ort – in einem Cluster – sammeln, profitieren alle voneinander.

In Deutschland gibt es bereits vielversprechende Biotechnologiezentren, etwa rund um München oder in Berlin. Sie eifern ihren großen Vorbildern in den USA nach. Tatsächlich sind in Massachusetts, in der kalifornischen Bay-Area und in New York zuletzt Tausende Arbeitsplätze in der Branche entstanden. Die Biotech-Boomregionen in den USA zeigen: Selbst im Internetzeitalter ist es für Innovationsprozesse förderlich, wenn alle Beteiligten nah beieinander leben und arbeiten.

Von entscheidender Bedeutung für den Aufstieg solcher Biotech-Cluster ist eine passende Forschungsinfrastruktur. So sind maßgeschneiderte Immobilienangebote, die beispielsweise Labor- und Büroflächen unter einem Dach vereinen, ein Standortvorteil. In den USA wurden 2021 mehr als 20 Milliarden US-Dollar in diese sogenannten Lab-Offices investiert, in Deutschland war es im gleichen Zeitraum rund eine Milliarde Euro. Auch hierzulande wächst dieser Markt, wenn auch langsam. Nimmt man sich die USA zum Vorbild, sollten es schon vier bis fünf Milliarden Euro im Jahr sein, mindestens aber eine Verdoppelung.

Will Deutschland im globalen Wettbewerb um attraktive Biotech-Standorte nicht zurückfallen, muss es den Aufbau solcher Cluster vorantreiben – um an eine glanzvolle Vergangenheit im Pharmabereich anzuknüpfen. Schließlich galt Deutschland lange als „Apotheke der Welt“. Zwar ist der Glanz früherer Zeiten etwas verblasst. Doch die Substanz, die erstklassige Forschung, ist noch da – noch!

