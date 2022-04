Kommentar – Der Chefökonom Wann, wenn nicht jetzt, ist es Zeit für eine europäische Armee?

Der Ukrainekrieg zeigt, dass Europa zusammenhalten kann. Nun sollten Schritte hin zu einer Vertiefung der EU und einer gemeinsamen Verteidigung folgen.

Eine europäische Armee wäre Teil der Nato, und die diese Armee tragenden Länder stünden unter dem nuklearen Schutzschild der Nato. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Ukrainische Soldaten in Charkiw

Wenn man dem Angriff Russlands auf die Ukraine irgendetwas Gutes abgewinnen kann, dann ist es die Tatsache, dass die Staaten der Europäischen Union (EU) enger zusammengerückt und dem russischen Aggressor aus Moskau gemeinsam und in seltener Entschlossenheit entgegengetreten sind.

Im Eiltempo einigten sich die Regierungen auf gemeinsame Sanktionen gegenüber dem Angreifer und auf Hilfsmaßnahmen zugunsten der Bevölkerung des überfallenen Landes und der Kriegsgeflüchteten. Bemerkenswert war, dass sich Frankreich und Deutschland, die Herzkammern der EU, bei der Unterstützung durch Waffenlieferungen eher zurückgehalten haben.

Gleichzeitig gerieten nicht wenige der politischen Freunde Russlands in der EU in den vergangenen Wochen in massive Erklärungsnöte. So verlor Marine Le Pen am vergangenen Sonntag klar die Präsidentschaftswahl in Frankreich gegen den im eigenen Land nicht sonderlich populären Emmanuel Macron.