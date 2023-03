Kommentar – Der Chefökonom Warum der Bund Altschulden der Kommunen nicht ohne strikte Bedingungen übernehmen sollte

Es ist erstaunlich, dass die Kommunen nach Angaben des Statistischen Bundesamts seit dem Jahr 2015 Überschüsse von insgesamt 65 Milliarden Euro erwirtschaftet haben. Gleichzeitig werden die kommunalen Spitzenverbände nicht müde zu fordern, der Bund müsse Städten und Gemeinden bei der Bewältigung ihrer Schuldenprobleme helfen.

Da ein steter Tropfen bekanntlich auch den härtesten Stein höhlt, schaffte es ungeachtet der vorliegenden Fakten folgendes Versprechen in den Ampel-Koalitionsvertrag: „Im Rahmen der Bund-Länder-Finanzbeziehungen wollen wir den Kommunen bei der Lösung der Altschuldenproblematik helfen.“

Dieses Bekenntnis ist aus zweierlei Gründen bemerkenswert. Zum einen darf der Bund laut Grundgesetz grundsätzlich den Gemeinden kein Geld zukommen lassen, sondern ausschließlich den Ländern. Und zum anderen würde solch ein warmer Geldregen des Bundes nahezu ausschließlich über Kommunen in NRW, Rheinland-Pfalz und dem Saarland niedergehen.

Denn alle anderen Bundesländer haben in der Vergangenheit ihre finanzpolitischen Hausaufgaben erledigt und dafür gesorgt, dass sich ihre Kommunen nur in engen Grenzen verschuldeten. Würden also tatsächlich Bundesmittel in Richtung Rhein, Mosel und Saar fließen, würde damit Fehlverhalten der Vergangenheit honoriert.

„Das kann nicht gerecht sein und wird auf Widerstand stoßen“, kommentiert Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) dieses Vorhaben der Ampelparteien. „Eine Altschuldenhilfe wie vom Bund geplant lehnen wir daher weiterhin konsequent ab.“ Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) betont, „Bayern stemmt bereits über die Hälfte des bundesstaatlichen Finanzkraftausgleichs, wir bezahlen sicher nicht auch noch zusätzlich für die Schulden der Kommunen anderer Länder.“

Das Land Hessen hat selbst Schulden aufgenommen, um die Kassenkredite seiner Kommunen abzulösen. Diese müssen nur einen Eigenanteil von jährlich 25 Euro je Einwohner zur Tilgung beisteuern – und versprechen, künftig solider zu wirtschaften.

Zinserhöhungen kosten den Kommunen Millionen

Anderseits darf man sich nicht der Realität verschließen, dass in den genannten drei Ländern Millionen Menschen leben, aber Kommunalpolitik oft nicht mehr stattfindet, weil dafür keine Mittel vorhanden sind. Das im Grundgesetz genannte Ziel „gleichwertiger Lebensverhältnisse“ lässt sich so nicht realisieren. Überdies sind kommunalpolitische Versäumnisse oft ein Grund für eine wachsende Politikverdrossenheit.

>> Lesen Sie hier: „Die Lage ist dramatisch“ – Deshalb drohen in Kommunen Mehrbelastungen für die Bürger

Besonders virulent ist das Problem der Kassenkredite. Diese sind so etwas wie ein Dispokredit der Kommunen. Wegen der sehr günstigen Konditionen mit Null- oder gar Negativzins nutzen in der Vergangenheit viele Kommunen diese Kredite faktisch auch zur Finanzierung ihrer dauerhaften Aufgaben.

Angesichts der im vergangenen Sommer von der EZB eingeläuteten Zinswende sind nun insbesondere jene Kommunen besonders betroffen, denen ohnehin das Wasser sprichwörtlich bis zum Halse steht. Von den 28,9 Milliarden Euro kommunalen Kassenkrediten, die das Statistische Bundesamt für das dritte Quartal 2022 ausweist, entfielen 18,3 Milliarden Euro auf NRW und 4,9 Milliarden auf Rheinland-Pfalz. Jeder Prozentpunkt Zinserhöhung kostet die NRW-Kommunen jährlich 183 Millionen Euro.

Sicher, die Ursachen der Finanzmisere sind vielfältig und nicht selten von den Gemeinden mitverschuldet: Strukturwandel, eklatante Fehler von Kommunalpolitikern, unzureichende Kommunalaufsicht – aber eben auch eine fragwürdige Verteilung von Steuergeld auf die einzelnen Gemeinden.

So sind die meisten Kommunen auf Landesmittel angewiesen, weil deren eigene Steuereinnahmen zu gering sind. 2022 summierten sich die Ausgaben der Kommunen auf etwa 330 Milliarden Euro, während ihre Steuereinnahmen lediglich 130 Milliarden Euro betrugen. Die Differenz wird überwiegend durch Zuweisungen gedeckt.

Das zweite Problem ist, dass diese kommunalen Steuereinnahmen maßgeblich vom Gewerbesteueraufkommen geprägt sind, und das schwankt regional sehr stark und ist überdies konjunkturreagibel. Während manchen wirtschaftsstarken Kleinstädten ein stattliches vierstelliges Pro-Kopf-Aufkommen zur Verfügung steht, ist man anderenorts zufrieden, wenn das Pro-Kopf-Aufkommen über der 100-Euro-Marke liegt.

Finanzausgleiche in den Ländern auf vertikaler Ebene

Diese Disparitäten auszugleichen ist Aufgabe der Bundesländer, denn sie sind für eine angemessene Finanzausstattung ihrer Kommunen verantwortlich. Dazu dienen die je nach Land etwas unterschiedlich ausgestalteten kommunalen Finanzausgleiche. Meist wird über diese Systeme jedoch nicht horizontal umverteilt, sondern vertikal: Das Land weist den Gemeinden gemäß pauschal ermittelter Bedarfe Geld zu.

Gemeinden, die selbst mehr Geld einnehmen als ihr ermittelter Bedarf, dürfen diese Mittel durchweg nahezu vollständig behalten; sie bekommen dann lediglich keine Zuweisungen vom Land. So hat etwa der Milliardengewinn des Impfstoffherstellers Biontech die Stadt Mainz reich gemacht, doch das Land und die übrigen Kommunen partizipierten nicht daran.

Nun sind die lokalen Unterschiede im Gewerbesteueraufkommen aber nicht nur für die hohen Disparitäten zwischen den Kommunen verantwortlich; diese Steuer macht auch die Unternehmensbesteuerung sehr kompliziert. Denn Unternehmen müssen zwei verschiedene Gewinnsteuern mit unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen beachten. Bei Personenunternehmen ist nicht das Unternehmen, sondern der Unternehmer oder die Unternehmerin steuerpflichtig. Meist kann die Gewerbesteuer mit der persönlichen Einkommensteuer verrechnet werden.

Kapitalgesellschaften müssen auf einbehaltene Gewinne Gewerbe- und Körperschaftsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag zahlen, womit sich die Gesamtbelastung auf im internationalen Vergleich sehr hohe 30 Prozent summiert – und selbst wenn der Bund es wollte, könnte er daran gegen die Stimmen der Länder kaum etwas ändern.

>> Lesen Sie hier: Das sind Deutschlands Gewerbesteuer-Paradiese – ein exklusives Ranking

Es läge daher nahe, die angedachte Altschuldenhilfe an eine überfällige Gewerbesteuerreform zu koppeln. Für einen Verzicht auf Gewerbesteueranteile könnten den Gemeinden Anteile an der Umsatzsteuer zugestanden werden. Je mehr sich der Verteilungsschlüssel an der Einwohnerzahl orientierte, umso stärker würden Disparitäten abgebaut. Etwaige Unwuchten ließen sich über die kommunalen Finanzausgleiche korrigieren.

Prof. Bert Rürup ist Präsident des Handelsblatt Research Institute (HRI) und Chefökonom des Handelsblatts. Er war viele Jahre Mitglied und Vorsitzender des Sachverständigenrats sowie Berater mehrerer Bundesregierungen und ausländischer Regierungen. Mehr zu seiner Arbeit und seinem Team unter research.handelsblatt.com. Der Autor

Mitte des vergangenen Jahres nannte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) erstmals seine Bedingungen für die Altschuldenhilfe: Es werden lediglich Kassenkredite abgelöst, und das begünstigte Land muss die Hälfte dieser kommunalen Last selbst übernehmen. Überdies soll eine kommunale Schuldenbremse eingeführt werden. Für die notwendige Grundgesetzänderung wären Zweidrittelmehrheiten in Bundestag und Bundesrat erforderlich und würden daher eine breite politische Zustimmung erfordern.

Man kann Lindner nur raten, diese Liste von Bedingungen noch um eine überfällige Gewerbesteuerreform zu erweitern. Denn ohne solch eine Reform lässt sich weder das Kommunalfinanzproblem auf Dauer lösen, noch Deutschlands Unternehmensbesteuerung vereinfachen und international wettbewerbsfähiger machen.

Sollte Lindner das schaffen, woran viele seiner Amtsvorgänger gescheitert sind, wäre ihm ein Platz im nur schwach bevölkerten Olymp großer deutscher Finanzminister sicher. Wirklich gut stehen seine Chancen dafür freilich nicht.

Mehr: Wer Steuer-Oasen verhindern will, muss die Gewerbesteuer ersetzen – ein Kommentar