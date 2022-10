Kommentar Der Chemie-Abschluss ist eine Tarif-Blaupause in schwierigen Zeiten

Die Chemie-Tarifparteien haben das Kunststück vollbracht, eine geeignete Tariflösung für Stagflationsphasen zu finden. Sie sollte Vorbildcharakter auch für andere Branchen entfalten.

Tarifpolitik in Zeiten der Stagflation muss einen Ausgleich für die hohe Inflation bringen, ohne die Unternehmen dauerhaft zu sehr zu belasten. (Foto: dpa) Chemische Produktion

Die Rahmenbedingungen, unter denen aktuell Tarifverhandlungen stattfinden, sind sicher die schwierigsten seit Jahrzehnten. Die Inflation reißt Löcher in die Haushaltskasse der Beschäftigten und schwächt ihre Kaufkraft, was sich wiederum negativ auf den Konsum auswirkt. Gleichzeitig wächst die Strom- und Gasrechnung der Unternehmen mit jedem Tag, sodass sie international an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Und angesichts des Ukrainekriegs sind die Geschäftsaussichten düsterer denn je.

In dieser Gemengelage ist es fast ein Wunder, dass die traditionell auf Konsens bedachten Chemie-Tarifparteien es erneut geschafft haben, ohne Krawall zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. Das Angebot der Bundesregierung, Sonderzahlungen von bis zu 3000 Euro von Steuern und Abgaben zu befreien, war dabei eine goldene Brücke, die Gewerkschaft und Arbeitgeber dankbar beschritten haben.