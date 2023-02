Kommentar Der Dax notiert zu Recht wieder auf dem hohen Vorkriegsniveau

Die Unternehmen verdienen trotz der vielen Krisen prächtig. Das treibt die Börsen. Ohne Risiken ist ein Einstieg für Anleger dennoch nicht.

Der Dax hat das selbe Niveau erreicht wie vor dem Ukrainekrieg. (Foto: Reuters) Börse Frankfurt

Ein Krieg im Osten Europas, eine schwelende Energiekrise, eine nach wie vor geschwächte Weltwirtschaft – trotzdem haben die 40 Dax-Konzerne seit Ende September knapp eine Drittel an Börsenwert hinzugewonnen. Trotz der kleinen Schwächephase am Freitag steht der Dax wieder so hoch, wie vor Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine vor knapp einem Jahr. Kann das gut gehen?

Tatsächlich gab es aus den einzelnen Unternehmen durchaus alarmierende Signale:

Der Chemiekonzern BASF schockierte kürzlich mit einem Jahresnettoverlust, weil Russland-Aktivitäten aus der Bilanz gestrichen wurden.

Siemens Energy kommt nicht aus den roten Zahlen, weil die spanische Tochter Gamesa nachhaltig Probleme bereitet.

Der Sportartikelhersteller Adidas leidet unter Boykottaufrufen der chinesischen Regierung und unter Managementfehlern, weil der Sportartikelhersteller zu lange an seinem umstrittenen Rapper Kanye West festgehalten hat, dessen Kollektion sich jetzt nicht mehr verkaufen lässt.