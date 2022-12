 Kommentar: Der deutsche Staat demontiert sich selbst

Die Beauftragung der OSZE soll nach der total verunglückten Landtagswahl das Vertrauen in die Demokratie stärken.

Man muss sich die Augen reiben: die Hauptstadt als „failed state“? Geht es nach der Berliner Innensenatorin, scheint das gar nicht so abwegig. Jedenfalls scheute Iris Spranger nicht davor zurück, Wahlbeobachter von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE, anzufordern.

Das sollte nach der total verunglückten Landtagswahl das Vertrauen in die Demokratie stärken. Die OSZE unterstützt in Ländern wie Albanien, Montenegro oder Kosovo bei Durchführung von Wahlen.

Man weiß nicht, ob man weinen oder lachen soll. Dabei geht es schon lange nicht mehr um die Witze etwa über die Bauzeit des Berliner Flughafens. Bundesweit beschleicht einen immer mehr der Eindruck, dass der Staat nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich zu erwarten ist.

Deutschland ist Vizeweltmeister bei Steuern und Abgaben. Die Leistungen passen allerdings nicht mehr dazu. Die Beamten klagen über chronische Überlastung. Doch der kaputtgesparte Staat ist ein Mythos. Der Staat ist fett wie nie und schwach zugleich.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Regierung steckt viel Geld in ein Demokratiefördergesetz. Dabei würde es schon reichen, wenn die Post öfter als einmal in der Woche käme, die Bahn pünktlich führe und in der Apotheke Fiebersaft für die Kinder zu bekommen wäre.

>> Lesen Sie auch: Der Mythos vom kaputtgesparten Staat – entlarvt in sieben Grafiken

Die Bürger und Bürgerinnen wären überrascht, wenn die Behörden weniger als sechs Wochen bräuchten, um eine Parkvignette auszustellen. Dafür sind die Finanzämter auf Zack, wenn sie Steuerschulden eintreiben können. Der Staat ist stark, wo er schwach sein sollte, und schwach, wo er stark sein sollte.

Nun gibt es immerhin auch eine positive Seite in jedem dysfunktionalen Staat: Die Bürger nehmen vieles wieder selbst in die Hand. Wenn der Staat nicht hilft, hilft man sich eben selbst. Es sind die Bürger, die Gas sparen, kürzer duschen oder den Waschlappen zur Hilfe nehmen.

Wenn es ganz hart kommt, wird ein zweiter Pullover angezogen. Geschäftsreisen werden wegen Bahn- und Verkehrschaos einen Tag früher angetreten, und bei der Post wird schon mal beim Absender nachgefragt, was denn in dem zu erwartenden Brief steht, wenn es eilt. Den Arzneimittelschrank füllen die Eltern über Nachbarschaftshilfe auf.

>> Lesen Sie auch: Was Lauterbachs Pläne tatsächlich gegen den Arzneimittel-Mangel ausrichten können

Wenn der Staat nicht funktioniert, entsteht eine Mitmach-Gesellschaft. Fragt sich nur, ob Deutschland dann noch zwangsläufig an der Spitze bei Steuern und Abgaben stehen muss.

Wer zahlt schon gern an einen Staat, wenn er so wenig erhält. Und ja: Auch die Rettungsmilliarden für den Doppel-Wumms und die Corona-Bazooka kommen eh aus den Taschen der Steuerzahler.

Mehr: Wie die Erbschaftsteuer 2023 einer heimlichen Steuererhöhung gleicht.