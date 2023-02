Kommentar Der digitale Euro hat keinen Sinn

Die neue Form von Geld soll für Sicherheit sorgen, bewirkt aber eher das Gegenteil. Das Projekt läuft auf einen schlechten Kompromiss hinaus.

Alle reden davon, die Notenbanken, die EU-Kommission und mehr und mehr auch die Geschäftsbanken: digitales Zentralbankgeld. Großbritannien erregte vor einigen Tagen auch mit Plänen für ein digitales Pfund Aufsehen. Die deutschen Banken haben vor Kurzem mit Blick auf den digitalen Euro eine führende Rolle für sich gefordert.

Noch ist nicht klar, ob im Euro-Raum überhaupt eine digitale Währung eingeführt wird. Aber ein Projekt, über das so viel geredet wird, ist möglicherweise schwer zu stoppen.

Die deutschen Banken haben betont, es müsse eine harte Obergrenze für den Besitz von digitalen Euros geben. Sie wollen sicherstellen, dass bei einer Finanzkrise nicht plötzlich alle Kunden ihr Geld vom Konto abziehen und in digitale Euros umtauschen. Aber was ist ein digitaler Euro wert, auf den man sich gerade in einer Krise nicht verlassen kann und den man nur bis zu einer gewissen Summe, zum Beispiel 3000 Euro, besitzen darf?