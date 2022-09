Kommentar Der Drahtseilakt des Xi Jinping: Wie lange lässt der Westen ihn durchgehen?

Die Drei-Tage-Reise von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ist bemerkenswert – und das aus mindestens zwei Gründen. Erstens war das Treffen zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und Xi am Rande der Zusammenkunft der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) das erste Treffen der beiden Staatsmänner seit Beginn des russischen Angriffskriegs.

Xi und Putin versicherten sich gegenseitig ihrer Verbundenheit, Xi nannte Putin einen „alten Freund“. Das heißt, Peking stützt weiterhin den Kurs Putins vorbehaltlos – trotz der russischen Gräueltaten in der Ukraine. Trotz der Tatsache, dass Putin inzwischen im Westen als Paria gilt. Und trotz der offenkundigen militärischen Probleme, die Russland in der Ukraine hat.

Xi wird klar sein, dass die Verbrüderung mit Putin und die Unterstützung seines Kriegs die Beziehungen zu Europa und den USA nachhaltig schädigen. Das ist insofern ein nicht zu unterschätzendes Risiko, weil die westlichen Märkte für China nach wie vor eine sehr wichtige Rolle spielen. Und die zweitgrößte Volkswirtschaft erleidet derzeit ohnehin einen Schwächeanfall.

Dass Xi darüber hinaus bei seinem ersten Auslandstrip seit Beginn der Pandemie aber auch an dem Treffen der Shanghai Cooperation Organisation (SCO) teilgenommen hat, ist der zweite Grund, warum die Reise bemerkenswert ist. Denn es deutet auf eine für die Weltgemeinschaft gefährliche Entwicklung hin.

Antiwestliche Haltung der SCO

Zur SCO gehören neben Russland und China auch Indien, Kasachstan, Kirgistan, Pakistan, Usbekistan und Tadschikistan. Und die beteiligten Länder machen keinen Hehl daraus, dass es sich um eine antiwestliche Allianz handelt.

China strebt dabei eine Führungsrolle an. Ob es gelingt, die divergierenden Interessen zu vereinen, ist alles andere als ausgemacht. Dennoch ist es etwas, was die USA und auch Europa sehr genau beobachten sollten. China ist dabei, sich eine Welt zu schaffen, in der sich Autokratien gegenseitig unterstützen und legitimieren.

