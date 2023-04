Kommentar Der englische Dauerpatient – die Streiks sind gefährlich für Premier Sunak

Je länger der Arbeitskampf der Krankenschwestern und jungen Ärzte dauert, desto länger werden die Wartelisten der Patienten. Dabei hatte Sunak das Gegenteil versprochen.

Der britische Premier hat seinen Landsleuten versprochen, die endlos langen Wartelisten der Patienten deutlich zu kürzen. (Foto: Reuters) Rishi Sunak

London. Es sah bislang ganz gut aus für den britischen Premierminister Rishi Sunak. Nach fast sechs Monaten im Amt hat der Tory-Führer nicht nur das wirtschaftspolitische Chaos seiner Vorgängerin Liz Truss vergessen lassen, seine zum politischen Selbstmord neigende Partei in den Griff bekommen und mit der EU sogar den Dauerstreit über Nordirland befriedet.

Sunak hat auch den Abstand seiner regierenden Konservativen zur oppositionellen Labour-Partei in den Meinungsumfragen von einst über 25 auf nur noch 14 Prozentpunkte verringert. Der Premier könnte also guten Mutes auf die Kommunalwahlen am 4. Mai blicken, die als eine Art Generalprobe für die Parlamentswahlen im kommenden Jahr gelten.

Jetzt zeigen sich allerdings erneute Risse in der politischen Stabilität, auf die Sunak so stolz ist: Die landesweiten Massenstreiks, die der Premier durch eine Mischung aus Zuckerbrot und Aussitzen schon hinter sich glaubte, haben ihn eingeholt.