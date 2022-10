Kommentar Der EU-Gaspreisdeckel ist ein Versprechen, das nicht gehalten werden kann

Seit der Nacht zum Freitag gibt es nun einen „Fahrplan“ zu einem europaweiten Gaspreisdeckel. Viele Regierungschefs sind erleichtert, dass ihnen die EU endlich dabei helfen wird, die Belastungen für ihre Bürger zu lindern. Doch dieses Versprechen wird die EU kaum einhalten können. Zwar taucht diese Maßnahme in den Beschlüssen des EU-Gipfels auf. Die EU-Kommission und die Energieminister sollen sich jetzt mit den Details befassen.

Doch Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zusichern lassen, dass jede Entscheidung einstimmig gefällt werden muss. Die Energieminister können Deutschland, den wichtigsten Gegner eines Gaspreisdeckels, nicht überstimmen, erklärte Scholz um kurz nach drei Uhr mit einem verschmitzten Grinsen.

Auf der einen Seite ist das eine gute Nachricht: Deutschland fürchtet zu Recht, dass ein Gaspreisdeckel den Verbrauch erhöht, subventionierte Energie ins Ausland abfließen lässt und bei hohen Marktpreisen sehr teuer wird.

Konkret geht es darum, das Gas zu subventionieren, mit dem Strom hergestellt wird, und damit die Strompreise zu senken. In Spanien und Portugal wird das gemacht – und all die befürchteten Effekte sind dort schon zu beobachten.

Den „iberischen Gaspreisdeckel“ will Deutschland darum verhindern. Dass dieses Thema nun auf unbestimmte Zeit auf andere Arbeitsebenen verlagert wird, kann der Bundeskanzler als Erfolg sehen.

Doch in anderen Ländern wartet man dringend auf eine klare Ansage der EU. Belgien will zum Beispiel eine Gaspreisbremse einführen, wartet damit aber, solange unklar ist, was auf EU-Ebene passiert. Eine Entlastung versprechen, dann aber nicht liefern – das ist ein schlechtes Rezept gegen den Frust in der europäischen Bevölkerung.

Ein Gaspreisdeckel, aber nur vielleicht – Die wichtigsten Beschlüsse des EU-Gipfels Erwartungen Einige Regierungschefs hatten sich von diesem Gipfel einen großen Durchbruch in Energiefragen versprochen, nachdem die letzte Zusammenkunft in Prag relativ ergebnislos verlaufen war. Doch dafür reichten die Mehrheiten nicht. In der Abschlusserklärung heißt es nun, die EU-Kommission solle „dringend konkrete Beschlüsse“ vorlegen, vorher aber die Auswirkungen noch einmal prüfen. Preisdeckel 1 Über einen „Marktkorrekturmechanismus“ oder „dynamischen Preiskorridor“ soll die Kommission in den Gashandel eingreifen dürfen, wenn es Zeiten „exzessiver Gaspreise“ gibt. Die Kommission hatte das vorgeschlagen. Der Gipfel bekräftigt nun, dass es keine Marktverzerrungen dadurch geben darf. Preisdeckel 2 Neu ist der Beschluss für einen „iberischen“ Preisdeckel nach spanisch-portugiesischem Vorbild, bei dem es Subventionen für das Gas gibt, das zur Stromerzeugung verwendet wird. Dadurch soll der Strompreis dauerhaft sinken. Die Kommission soll dazu eine Kosten-Nutzen-Analyse vorlegen und darauf achten, dass der Gasverbrauch nicht steigt, die Finanzierung geklärt ist und ob die Gefahr besteht, dass subventionierter Strom ins Ausland abfließt. Gasbeschaffung Die Gasspeicher sollen im kommenden Jahr zu mindestens 15 Prozent über eine gemeinsame Beschaffungsplattform befüllt werden. Das hat die Kommission bereits ausgearbeitet. Preisindex Ein neuer Preisindex für Gas soll das Marktgeschehen besser abbilden. Auch daran arbeitet die Kommission bereits konkret. Genehmigungsverfahren Erneuerbare Energien und auch die dafür benötigten Netze sollen von schnelleren und simpleren Genehmigungsverfahren profitieren. Finanzierung Um die Wirtschaft mit weiterem Geld zu stärken, sollen „alle relevanten“ Möglichkeiten in Betracht gezogen werden. Einstimmigkeit Im Gipfelbeschluss heißt es, die Runde bleibe „weiter mit der Sache befasst“. Konkret bedeutet das: Die weitere Arbeit findet vorerst auf Ebene der Energieminister statt. Sollte es dort keine Einstimmigkeit geben, müsste sich aber wieder ein Gipfel der Staats- und Regierungschefs mit diesen Fragen beschäftigen – und der entscheidet immer einstimmig.

Und es ist auch ein schlechtes Rezept gegen den Frust auf Deutschland. Noch immer ist aus anderen Ländern zu hören, dass Berlin derzeit schlecht abgestimmt und wenig rücksichtsvoll handelt. Die letzte Irritation kommt daher, dass Deutschland den gemeinsamen Gaseinkauf monatelang blockierte, dann aber genau in dem Moment umschwenkte, als die eigenen Gasspeicher voll waren. Das Motto sei „Germany first“, wird gespottet. Das ist der letzte Eindruck, den die Bundesregierung in Brüssel hinterlassen sollte.

In Berlin darf nicht vergessen werden, dass Deutschland auf die europäischen Nachbarn angewiesen ist. Das ist in dieser Krise noch deutlicher als ohnehin: Deutsche Wohnungen lassen sich schlicht nicht beheizen, wenn die Niederlande, Belgien und Frankreich kein Gas über ihre LNG-Terminals liefern.

