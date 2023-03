Kommentar Der Fernwärmemarkt ist kompliziert und intransparent – das muss sich ändern

Es gibt Millionen von Fernwärmekunden in Deutschland, und mit Blick auf die Energiewende sollen es noch deutlich mehr werden. Die Pläne sind ehrgeizig und richtig. Doch es gibt Hindernisse. Ein großes Problem ist, dass es im ganzen Energiemarkt wohl kaum einen intransparenteren und komplizierteren Markt als den für Fernwärme gibt.

Wenn mir mein Gas- oder Stromlieferant zu teuer ist, suche ich mir ein besseres Angebot und wechsle innerhalb von Tagen den Anbieter. Ein Fernwärmekunde kann das nicht. Liegt das geplante Eigenheim im Gebiet eines Wärmenetzes, gilt oftmals sogar Anschlusspflicht – und zwar bei einem einzigen Anbieter. Fernwärmekunden können eigentlich nicht wechseln, es sei denn, sie geben Tausende von Euro für eine neue Heizungsanlage und einen neuen Anschluss aus.

Das heißt: Der Fernwärmekunde ist seinem Anbieter preislich ausgeliefert, von Wettbewerb kann keine Rede sein.

Wer jetzt also als Fernwärmekunde bei Eon sieht, dass sich sein jährlicher Abschlag für 2022 um teilweise 3000 Euro erhöht (obwohl es 2021 schon eine deutliche Erhöhung gab), der muss wohl oder übel zahlen.

Die Daten, aus denen hervorgeht, wie sich die Preise genau zusammensetzen, sind öffentlich zugänglich. Nachvollziehbar sind sie allenfalls für jemanden, der Mathematik studiert hat. Auf dem Fernwärmemarkt werden Preise mit individuellen theoretischen Formeln entwickelt. Ob die Anbieter wirklich so einkaufen, wie ihre Formel besagt, kann am Ende kaum jemand überprüfen. Und das macht auch in der Regel niemand.

Vertrauenskrise bei Fernwärme

Wenn es allerdings wie jetzt Ausreißer nach oben gibt, werden Verbraucherschützer und Kartellämter hellhörig. Nur ist ein Vergleich oftmals schwer. Der Markt für Fernwärme ist so kleinteilig und individuell, dass selbst Verbraucherschützer Probleme haben, zuverlässige Aussagen zu treffen.

Das bedeutet: Gerade jetzt, wo diese Technologie nach dem Willen der Bundesregierung eine wichtige Rolle spielen soll, steckt die Fernwärme in einer Vertrauenskrise. Damit sich das ändert, braucht es eine Reform, Wettbewerb und nachvollziehbare Preise.

Fest steht: Damit die Energiewende gelingt, brauchen wir einen funktionierenden Markt für Fernwärme. Die Anbieter dekarbonisieren ihr Netz nach und nach. Das weiß auch der Bund und fördert den Anschluss jedes Haushalts an das Fernwärmenetz. Bis 2030 könnte sich der Fernwärmeanteil an der Wärmeversorgung so verdreifachen. Das wird allerdings nur funktionieren, wenn die Kunden ihrem Energieversorger vertrauen.

