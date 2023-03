Kommentar Der Härtetest steht nach dem Fall der SVB noch aus

Janet Yellen ist eine gewiefte Finanzwissenschaftlerin mit großem Renommee – sowohl in akademischen wie politischen Kreisen. Vier Jahre leitete sie die Fed, die mit Abstand mächtigste Notenbank der Welt. Seit Januar 2021 ist sie Finanzministerin der größten Volkswirtschaft.

Dennoch muss Yellen offenbar Dinge tun, die sie als Repräsentantin des Staates eigentlich nicht mehr tun wollte: in hektischen Ad-hoc-Aktionen Notprogramme für Banken und deren Kunden entwerfen, um die Stabilität des Systems nicht zu gefährden. So sah sich Yellen gezwungen, gemeinsam mit der Fed und dem Einlagensicherungsfonds FDIC Einlagen der Silicon Valley Bank in vollem Umfang zu schützen – obwohl dies vom Gesetzgeber gar nicht vorgesehen ist. Der garantiert über die FDIC nur den Schutz bis zu einer Höhe von 250.000 Dollar.

Auch Yellens Hinweis, dass weder die Bank noch deren Anteilseigner gerettet wurden, kann nicht darüber hinwegtäuschen: Es ist die ewige Wiederkehr des Gleichen. Banken gehen Risiken ein, die sie nicht tragen können, weil sie am Ende doch auf den Schutz des Staats und seiner Notenbank zählen können. Für die staatlichen Akteure ist es dann immer noch die rationalere Variante zu intervenieren, als einen Verlust des Vertrauens in das System zu riskieren.

Aktienmärkte erleben Bankbeben

Nachdem am Sonntag ein zweites Institut, die Signature Bank, von der Einlagensicherung übernommen werden musste und ein Bankrun drohte, machten Notenbank-Chef und Finanzministerin das, was sie in solchen Fällen immer machen: Sie retteten. Die Fed stellte mit einem „Bank Term Funding Program“ zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung. Yellen sprach beschwichtigende Worte. Es half nur begrenzt: Die Aktienmärkte erlebten am Montag ein Bankenbeben.

„Too big to fail“ – das war und ist die treffende Formel als Lehre aus der Lehman-Brothers-Pleite, die die Finanzkrise 2008 ausgelöst hatte. Und die Tatsache, dass auch bei einer auf den Technologiesektor konzentrierten Spezialbank mit einer Bilanzsumme von 200 Milliarden Dollar die Ansteckungsgefahren so groß sind, zeigt zweierlei:

Erstens haben die Institute offenbar immer noch nicht genügend Eigenkapitalpuffer, um externe Schocks aufzufangen.

Zweitens sind die Finanzreformer bei ihrem Versuch, die toxische Symbiose zwischen Banken und Staaten zu überwinden, nicht weit genug gekommen.

Die Nähe und die gegenseitige Abhängigkeit bleibt die Schwachstelle des globalen Finanzsystems: Die Staaten schaffen für die sie finanzierenden Banken ein regulatorisches Umfeld, in dem die Finanzinstitute für Staatsanleihen kein Eigenkapital hinterlegen müssen. Entsprechend saugen sich die Banken mit den angeblich sicheren Staatsanleihen voll. Auch die SVB scheiterte letztlich an den Wertverlusten der Anleihebestände in ihren Büchern.

Nun allerdings kommt noch ein neuer, möglicherweise entscheidender Faktor hinzu, der das Rettungsregime empfindlich stören könnte: die Inflation. In dieser Woche entscheiden Fed und Europäische Zentralbank über ihren weiteren Zinserhöhungszyklus.

Dabei bleibt ihnen kaum eine andere Wahl, als die aktuellen Finanzrisiken zu berücksichtigen – und möglicherweise die Zinserhöhungsdynamik zu bremsen. Denn spätestens mit der SVB-Pleite ist klar, dass die überfällige Zinswende längst nicht so geräuschlos an den Märkten und Finanzakteuren vorüberziehen würde, wie es zuletzt den Anschein hatte. Die kräftig anziehenden Kapitalmarktzinsen führen zu Kursverlusten der üppigen Anleiheportfolios der Banken.

Notenbank kommen um Anhebung der Leitzinsen wohl nicht herum

Die anhaltend hohen Inflationsraten lassen den Notenbanken, die die Preisdynamik lange Zeit völlig unterschätzt hatten, eigentlich kaum eine Wahl, als die Leitzinsen weiter anzuheben. Das aber heißt: Die Grenzen der Rettungspolitik liegen dort, wo die entschiedene Inflationsbekämpfung beginnt. Die Zeiten, in denen sich die Notenbanken als Versicherer gegen gesamtwirtschaftliche Großrisiken betätigen, könnten bald vorbei sein. Die Lage ist also heikel – und die Probleme zeigen sich in unterschiedlichsten Bereichen.

Denn da sind nicht nur die Banken. Da sind auch hochverschuldete Länder wie Italien, die schnell wieder Refinanzierungsprobleme bekommen könnten, wenn die langfristigen Kapitalmarktzinsen weiter anziehen. Das Gleiche gilt für die Immobilienmärkte, wo die Gefahr, dass private und institutionelle Investoren ihre Hypothekenkredite nicht bedienen oder refinanzieren können, mit jedem Zehntelpunkt auf der Zinsskala wächst. Zu nennen wären da noch die wackeligen Autokredite, bemerkenswerterweise „Subprime“ genannt, und Auto-Leasingverträge. Oder die Ansteckungsgefahren in den Schwellenländern, die in Dollar verschuldet sind und unter der zinsgetriebenen Dollar-Stärke leiden.

Bruchstellen im System

Das heißt: Die Rückkehr der Inflation und die mit ihr einhergehenden höheren Zinsen machen die Bruchstellen im System sichtbar. Und verbleiben die staatlichen Akteure im Rettungsmodus, wird noch einiges auf die Steuerzahler zukommen.

Yellen betont, sie wolle kein Steuergeld bei der Rettungsaktion einsetzen. Der Sicherungsfonds werde mögliche Verluste auf die Banken umlegen. Allein der Glaube fehlt. Niemand weiß, wie hoch die Verluste sind, die jenseits der eigentlichen haftenden Summe von 250.000 Dollar anfallen. Und schon jetzt werden Stimmen laut, der Staat müsse mehr machen, eventuell sogar die Anleiheinvestoren retten, um die Märkte zu beruhigen.

Auch die beschwichtigende Behauptung, es handele sich im Fall der SVB um ein Liquiditäts- und kein Solvenzproblem, ist fragwürdig. Abschreibungen auf die Kursverluste der Anleihebestände können sehr schnell zu einem Solvenzproblem werden – erst recht, wenn sich die Bank aus Liquiditätsgründen gezwungen sieht, Anleihebestände zu verkaufen – so wie es bei der SVB der Fall war.

Letztlich sind die jetzigen Bankenpleiten Symptom einer ökonomischen „Zeitenwende“. Die Rückkehr der Inflation läutet nach fast 20 Jahren mit extrem niedrigen und teils negativen Kapitalmarktzinsen das Ende einer Ära ein. Die Zinswende führt nun dazu, dass die Risiken wieder ins System eingepreist werden.

Das geht notwendigerweise mit Friktionen und manchmal auch Pleiten einher. Manche nennen es Bereinigung. Sicher ist: Der eigentliche Härtetest steht noch bevor.

