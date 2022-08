Kommentar Der Kampf gegen die Inflation wird teuer und schmerzhaft – auch für Anleger

Die Zentrale der Europäischen Zentralbank in Frankfurt

Die schlechten Nachrichten wollen nicht enden: Im August zog die Inflationsrate auf 7,9 Prozent an und fiel damit noch ein bisschen höher aus als ohnehin befürchtet.

Es wird nicht der Höhepunkt sein: Schon jetzt ist klar, dass die Preise Im September weiter kräftig anziehen werden, wenn die staatlichen Preisermäßigungen für Kraftstoffe und den Personenverkehr entfallen oder reduziert werden.

Das ist eine schlechte Nachricht für die Europäische Zentralbank, die zusammen mit der US-Notenbank FED gerade erst klargemacht hat, dass der Kampf gegen die Teuerung für sie absolute Priorität besitzt, egal wie hoch die ökonomischen Nebeneffekte der Inflationsbekämpfung ausfallen, inklusive einer Rezession.

Diese Aussagen beim traditionellen Klassentreffen der Notenbanker in Jackson Hole haben die Märkte kräftig verschreckt – und das völlig zu Recht.

Immer mehr Ökonomen gehen davon aus, dass die Inflationsraten deutlich länger, deutlich höher bleiben werden, als ursprünglich von den Modellen der Zentralbanken prognostiziert. Das heißt aber auch, dass sich der Kampf gegen die Inflation zur Daueraufgabe entwickeln wird.

Notenbanken konzentrieren sich auf Kaufkraftsicherung

Die Investoren täten gut daran, die demonstrative Entschlossenheit von Fed und EZB ernst zu nehmen. Nach den diversen Rettungsaktionen während der Finanzkrise und der Pandemie haben die großen Notenbanken inzwischen begriffen, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt, als sich auf ihr ursprüngliches Mandat der Kaufkraftsicherung zu konzentrieren. Ansonsten droht die Geldpolitik insgesamt ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren.

Dauerhaft höhere Leitzinsen wären eine ziemlich schlechte Nachricht für die Märkte. Das ist der eigentliche Grund, warum Investoren sich in den vergangenen Tagen rund um den Globus aus riskanteren Vermögensklassen zurückgezogen haben.

Die Schätzungen für die Verluste, die Aktien, Anleihen, Edelmetalle und Kryptowährungen weltweit nach Jackson Hole am vergangenen Freitag und Montag verkraften mussten, summieren sich auf bis zu zehn Billionen Dollar. Es dürften nicht die letzten Rückschläge gewesen sein, darüber kann die Erholung an den europäischen Börsen am Dienstag nicht hinwegtäuschen.

Besonders schwierig ist die Lage in der Euro-Zone und den Schwellenländern: die Währungsunion, weil das Risiko einer schweren Wirtschaftskrise hier deutlich größer ist als in den USA, und die Schwellenländer, weil steigende US-Zinsen und ein stärkerer Dollar den Schuldendienst verteuern.

Aber kein Zweifel: Die deutlich striktere Geldpolitik wird rund um den Globus ihren Tribut fordern.

