Kommentar Der Kanzler hat mit seiner Europa-Rede enttäuscht

Bundeskanzler Scholz in Prag

An der Karls-Universität skizzierte der Kanzler seine Vorstellungen von Reformen für die Europäische Union.

Ein Ruck wird so nicht durch Europa gehen. Mit seiner Grundsatzrede in Prag hat Olaf Scholz ein paar Hinweise gegeben, wie er sich die Reform der EU vorstellt. Eine Vision hat er nicht erkennen lassen – und auch keinen Weg, wie man die inneren Widerstände gegen Reformen brechen könnte.

Der EU-Rat ist wegen des Einstimmigkeitsprinzips oft nicht entscheidungsfähig. Allein durch gutes Zureden aber gibt niemand sein Vetorecht ab.

Der Stand der Diskussion ist enttäuschend. Seit Jahren gibt es Bestrebungen, die EU zu reformieren. Aber passiert ist kaum etwas, obwohl einige der Lösungen offensichtlich sind, obwohl der französische Präsident Emmanuel Macron es mal zu seinem Hauptthema gemacht hatte und obwohl die mit Bürgern besetzte Konferenz zur Zukunft Europas eindeutige Ergebnisse brachte.

Schuld daran haben Regierungen, die aus kurzfristigem Kalkül oder aus innenpolitischem Antrieb das Gegenteil dessen machen, was in den anderen EU-Staaten als richtig anerkannt wird.

Ungarn ist derzeit das größte Problem und wird es noch eine Weile bleiben. Gerade erst haben die Ungarn ihren rechtspopulistischen Premier Viktor Orban bei der Wahl gestärkt. Aber auch Deutschland hat mit seiner kurzsichtigen, auf Russland ausgerichteten Energiepolitik einiges an Zusammenhalt zerstört.

Zu wenig Substanz für eine große EU-Reform

Jetzt breitet Scholz die Arme aus und will die unterschiedlichen Interessen in der EU zusammenführen. Das ist richtig und jeden Versuch wert. Dass daraus eine große EU-Reform wird, ist aber fraglich.

Immerhin: Der Kanzler hat ein konkretes Angebot mit nach Prag gebracht: Er will Deutschland zum Standort von Luftabwehrraketen machen, die auch andere Länder schützen können. Und er lädt die Nachbarstaaten ein, sich an dem System zu beteiligen. Am Ende könnte ein integriertes, paneuropäisches Luftabwehrsystem stehen.

Das ist nicht nur mit einem direkten Nutzen für die Partnerländer verbunden, es folgt auch dem Prinzip, über das in Europa zuletzt viel erreicht wurde: Wer gemeinsame Interessen hat, geht gemeinsam voran, ohne auf die anderen zu warten.

Die reine Lehre der europäischen Integration ist das nicht. Scholz selbst warnt vor einem „Vorangehen in immer unterschiedlicheren Gruppen“ und „Wildwuchs“. Doch Wildwuchs ist besser als gar kein Fortschritt.

Der Bundeskanzler will neue Anstrengungen unternehmen, einige der alten Konflikte endlich zu lösen: den Streit in der Migrationspolitik, die ungelöste Frage nach neuen Schuldenregeln, die Zersetzungsprozesse in den Rechtsstaaten von Polen und Ungarn.

Einen neuen Versuch ist es sicher wert. Aber einen großen Ruck, bei dem sich die EU-Staaten auf einen gemeinsamen Neustart verständigen, wird es nicht geben. Umso wichtiger ist, dass die Konflikte nicht dazu führen, dass Fortschritte auf anderen Feldern aufgehalten werden.

