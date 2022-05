Kommentar Der Kanzler spricht von einer Zeitenwende – agiert aber nicht so

So aufgeheizt die Stimmung im Land teils auch ist: In einer zentralen Frage hat der Kanzler recht.

Als Olaf Scholz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine die Zeitenwende ausrief, beschrieb der Bundeskanzler mit dem Begriff den epochalen Umbruch in der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Doch die Skizze einer neuen sicherheitspolitischen Ära ist unvollständig.

Die Zeitenwende ist auch eine Zeitenwende im Verhältnis zwischen Politik und Bürgern. Scholz und die SPD haben das noch nicht verinnerlicht. Und wurden auch deshalb bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen abgestraft.

In der öffentlichen Debatte ist andauernd von Umbrüchen die Rede. Wörter wie „Transformation“, „Wandel“ oder „Strukturreformen“ sind kaum mehr als rhetorische Politfolklore. Doch die Bürger haben ein feines Gespür dafür, wann eine neue Zeit beginnt, von der sie direkt, unausweichlich und unmittelbar betroffen sind. Seit Ausbruch des Kriegs in Osteuropa ist die Angst vor einer Eskalation des Konflikts, einem Nuklearschlag und steigenden Preisen mit den Händen zu greifen. Nicht nur für die Parteien, auch für die Bürger lösten sich viele alte Gewissheiten in Luft auf.

SPD wiegt Bürger in Sozialstaatsnormalität

Sie wissen, dass Energie auf lange Zeit nicht mehr so billig sein wird wie früher, die Friedensdividende aufgebraucht ist und sie künftig mehr für die eigene Sicherheit aufwenden müssen. Dass sich vieles ändern wird, weil sich vieles ändern muss. Selten dürfte die Veränderungsbereitschaft im Land so groß gewesen sein wie in diesen Tagen.

Dennoch gaben Kanzler und SPD schon bald nach Kriegsausbruch wieder dem alten Reflex nach und traten mit ihrem paternalistischen Politikansatz fürsorglich-bevor‧mundend vor die Bürger: Scholz durch das Aufsagen von Beschwichtigungsformeln, die SPD durch das Verteilen von Sozialboni, mit denen sie die Gesellschaft in einer künstlichen Sozialstaatsnormalität wiegt – während zugleich doch jeder sieht, dass gerade alle Steine aus dem Gebäude fliegen.

Natürlich kann die Politik Geringverdiener mit den hohen Energiepreisen nicht alleinlassen und muss den sozialen Frieden wahren. Doch anders als Grüne und FDP hat sich die SPD bislang nicht getraut zu sagen, dass die Zeitenwende auch Wohlstandsverlust und Wohlstandsverzicht bedeutet.

Mit sozialpolitischer Flickschusterei wie dem Neun-Euro-Ticket für alle erweckt sie vielmehr den Eindruck einer Vollkasko-Republik, in der der Staat die Kosten der Zeitenwende von den Bürgern schon irgendwie fernhalten kann.

In der zentralen Frage hat Scholz Recht

Solch eine Politik programmiert jedoch Enttäuschungen vor, da das Auflegen immer neuer Entlastungspakete zwangsläufig an finanzielle Grenzen stoßen wird. Die Bürger ahnen das. Statt für neun Euro durch die Gegend zu fahren, suchen sie derzeit vor allem nach Halt durch Orientierung.

Genau hier beginnt die Herausforderung für Scholz. So aufgeheizt die Stimmung im Land teils auch ist, in der zentralen Frage hat der Kanzler recht: Viele Deutsche folgen grundsätzlich seinem „besonnenen“ Kurs in der Ukrainekrise.

Sie fürchten sich zu Recht vor einer Eskalation des Kriegs. Die strategische Alternative – Deutschland stürmt mit der Freiheitsfackel in der Hand vorweg – empfinden viele nicht ohne Grund als hochriskant.

Deutschland wird von Scholz nicht unter Wert regiert, aber es wird unter Wert kommuniziert. Zur Zeitenwende gehört auch eine angemessene Erklärung genau dieser. Scholz muss nicht seine Politik, wohl aber seinen Politikstil ändern, will er in der Zeitenwende nicht aus der Zeit gefallen wirken.

Für den Kanzler selbst ist diese persönliche Neuerfindung vielleicht die größte aller Herausforderungen. Doch ändert er sich nicht, könnte er nicht nur als Kriegs-, sondern auch als Kurzzeitkanzler in die Geschichtsbücher eingehen.

