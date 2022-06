Kommentar Der Kanzler will nicht Kaiser Wilhelm sein – und zeigt doch endlich Führung

Der Bundeskanzler bleibt seiner Linie treu. Viele halten das für stur – doch die sicherheitspolitische Zeitenwende nimmt immer konkretere Formen an.

Langsam nimmt seine Politik Konturen an. (Foto: IMAGO/Rüdiger Wölk) Olaf Scholz

Der Kanzler ist bereits nach sechs Monaten im Amt die Verkörperung des unaufgeregten Regierungsstils. Vor dem SPD-Mann liegt mit dem EU-Gipfel, dem G7-Gipfel in Elmau und dem Nato-Treffen in Madrid ein Gesprächsmarathon mit wichtigen Entscheidungen.

Doch bei seiner Regierungserklärung am Mittwoch in Berlin blieb er seiner Linie treu. Scholz setzt sich für den EU-Beitritt der Ukraine ein, drückt aber bei der Lieferung schwerer Waffen an das Land nicht aufs Tempo.

Scholz will nicht Kaiser Wilhelm sein, der Deutschland unbedarft in einen Krieg verwickelte, wie er jüngst selbst in einem Koalitionsausschuss sagte.

Das mag man für stur halten. Doch es ist durchaus auch ein Zeichen von Führungsstärke, dass sich der Bundeskanzler nicht von den Hofreiters und Strack-Zimmermanns, die ihn lautstark vor sich her zu treiben hoffen, beirren lässt.

Und doch stellt sich die Frage, warum Scholz seine Politik nicht offensiver verkauft.