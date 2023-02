Kommentar Der neue iPhone-Moment – ChatGPT und die neue Tech-Revolution

Firmen wie OpenAI und Microsoft zeigen einen Weg zu einem neuen Informationszeitalter. Wir erleben einen neuen iPhone-Moment.

Der IT-Konzern stellt die Integration von Künstlicher Intelligenz in seine Internetsuchmaschine Bing vor. Microsoft

Nichts Geringeres als den Anbruch eines neuen Internetzeitalters hat Satya Nadella am Dienstag in der Microsoft-Zentrale verkündet. Ja, Firmenchefs übertreiben bei ihren Produktpräsentationen gerne. In diesem Fall dürften die verbesserten Systeme auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) aber tatsächlich den Anbruch eines neuen Informationszeitalters einleiten. Wir erleben den nächsten iPhone-Moment.

Wie damals beim iPhone ist die grundsätzliche Technologie nicht neu. Smartphones gab es auch schon, bevor Steve Jobs im Jahr 2007 das iPhone präsentierte. Das Revolutionäre damals: Jobs machte das Apple-Handy mit der neuen Technik für Millionen von Endverbrauchern zugänglich – und wirklich alltagstauglich.

Das Gleiche erleben wir jetzt mit der Künstlichen Intelligenz. Das Start-up OpenAI hat mit dem System ChatGPT ein Sprachmodell auf den Markt gebracht, das mittels einfacher Eingaben Gedichte schreiben kann, Geschäftsmodelle entwirft oder auch Computerprogramme schreibt. Die Technologie dahinter bringt Microsoft nun über seine Suchmaschine Bing an Millionen von Kunden.