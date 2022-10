Kommentar Der neue Premier muss vor allem einen historischen Fehler angehen: Den Brexit

Rishi Sunak dürfte alles tun, um das durch die „Trussonomics“ zerstörte Vertrauen an den Märkten wiederherzustellen. Das heißt: Steuern werden erhöht, Staatsausgaben gekürzt.

Der Brexit schwächt das Inselreich seit sechs Jahren wirtschaftlich und politisch. (Foto: AP) London

Aller guten Dinge sind drei, könnte man sagen. Ist das politische Chaos in London mit der Wahl von Rishi Sunak zum Premierminister nun vorbei? Obwohl die Finanzmärkte in einer ersten Reaktion auf den dritten britischen Premier in drei Monaten erstmal beruhigt reagierten, ist es für eine Entwarnung noch zu früh.

Gut ist, dass nach dem finanzpolitischen Zickzack-Kurs von Liz Truss nun erstmal etwas Ruhe in die chaotische britische Politik einkehrt. Gemessen an seiner Zeit als Finanzminister und seinen bisherigen Ankündigungen dürfte eine Regierung Sunak alles tun, um das durch die „Trussonomics“ zerstörte Vertrauen an den Märkten wiederherzustellen.

Konkret heißt das: Steuern werden eher erhöht als gesenkt. Staatsausgaben werden eher gekürzt als aufgestockt. So schlimm wie zu den bitteren Austeritätszeiten nach der Finanzkrise 2008 werde es nicht kommen, hat Finanzminister Jeremy Hunt versprochen, der wohl auch unter Sunak sein Amt behalten dürfte.