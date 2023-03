 Kommentar: Der Neustart von Galeria ist ein Fehlstart

Wem würde etwas fehlen, wenn es Galeria nicht mehr gäbe? Die Mitarbeiter finden neue Jobs – und auch für die Kommunen gibt es bessere Lösungen.

Das Warenhaus soll zum 30. Juni 2023 geschlossen werden. (Foto: dpa) Galeria-Filiale in Leipzig

In einem Punkt hat Galeria-Chef Miguel Müllenbach wahrscheinlich tatsächlich recht: Das Warenhaus in Deutschland hat eine Zukunft. Das zeigen jeden Tag engagierte lokale Unternehmerinnen und Unternehmer, die in der Provinz mit viel Engagement und Gefühl für die Wünsche ihrer Kunden ein attraktives Sortiment zusammenstellen und mit Service und Erlebnis die Menschen in ihre Häuser locken.

Auch Galeria, beziehungsweise die Vorgängerunternehmen Kaufhof und Karstadt, hätten Jahrzehnte Zeit gehabt, ein solch überzeugendes Konzept zu entwickeln. Doch was man in den Läden sieht, ist ein lieblos zusammengestelltes Einheitssortiment, Beratung können die wenigen Mitarbeitenden kaum mehr leisten.

Wenn das Unternehmen jetzt verspricht, dass künftig alles besser wird, klingt das wenig glaubwürdig. Das hat es schon nach der ersten Insolvenz versprochen – das Ergebnis ist bekannt.