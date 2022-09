Kommentar Der Rettungsschirm kommt keine Sekunde zu früh

Es geht darum, Verbraucherinnen und Verbraucher vor dem finanziellen Ruin zu bewahren. Und es geht darum, die Implosion des industriellen Kerns Deutschlands noch aufzuhalten.

Die hohen Energiepreise belasten Bürger und Unternehmen. (Foto: IMAGO/aal.photo) Strom- und Gaspreise steigen weiter

Berlin In vielen Branchen ist es längst nicht mehr fünf vor zwölf, sondern eher 12.30 Uhr: Produktionsanlagen stehen still, manche Unternehmen sind bereits in Konkurs gegangen, ganze Branchen werden von den hohen Energiepreisen in die Knie gezwungen.

Soweit die hohen Preise für Strom und Gas in den privaten Haushalten bereits in Form von Rechnungen und drastisch erhöhten Abschlagszahlung angekommen sind, sorgen sie insbesondere in unteren und mittleren Einkommensschichten für blankes Entsetzen.

Nun setzt die Bundesregierung den steigenden Energiekosten den „Abwehrschirm gegen den Energiekrieg“ entgegen. Bis zu 200 Milliarden Euro sollen in den Jahren 2022, 2023 und 2024 eingesetzt werden, um die schlimmsten Folgen des extremen Energiepreisanstiegs zu lindern.

Die Rettungsaktion kommt keine Sekunde zu früh. Es geht darum, Verbraucherinnen und Verbraucher vor dem finanziellen Ruin zu bewahren. Und es geht darum, die Implosion des industriellen Kerns Deutschlands noch aufzuhalten.