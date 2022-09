Kommentar Der Scheinriese – Regierungsrealität lässt die Grünen schrumpfen

Die sinkenden Beliebtheitswerte von Wirtschaftsminister Robert Habeck sind nur ein Symptom für grundsätzliche Probleme der Grünen. Sie sind im Kopf nie wirklich Regierungspartei geworden.

Mit großen Hoffnungen gestartet, in der schwierigen Realität gelandet.

Dass der grüne Wirtschaftsminister schneller Umfragepunkte verliert als die deutsche Konjunktur Hoffnungswerte, folgt einerseits politischen Gesetzmäßigkeiten: Wer die Beliebtheitsskala unanständig schnell heraufeilt, stürzt oben auch besonders wahrscheinlich einfach ab. Andererseits ist der Fall Habeck keine typische Ikarus-Geschichte. Denn die Ursachen für seinen Sturz liegen weniger in medialen Up-and-down-Mechanismen als vielmehr in einer verpassten Chance der Grünen: Sie haben zwei strukturelle Defizite vor dem Eintritt in die Ampelkoalition nicht behoben.

Zum einen haben die Grünen es versäumt, die Hoffnungen der (Wähler-)Basis an eine Realität in einer rot-grün-gelben Regierung an der Spitze eines kriselnden Industrielands anzupassen. Zum anderen haben sie dem Hang vieler grüner Mandatsträger, wohlklingende Visionen höher als politisches Handwerk zu gewichten, nicht als Risiko identifiziert.