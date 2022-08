 Kommentar: Der Selbstverteidigungs-Kanzler – Olaf Scholz läuft die Zeit davon

Von Aufbruchstimmung ist in der Ampelkoalition keine Spur mehr.

Die Demoskopen erzählen die Geschichte einer erstaunlichen Verwandlung: Nicht Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich verwandelt, sondern der Blick der Bürgerinnen und Bürger auf ihn und seine Regierung. Fast zwei Drittel sind mit der Arbeit des Kabinetts von SPD, Grünen und FDP unzufrieden. Es braucht keine Politikwissenschaftler, um die verstörende Stimmung im Land zu erklären. Die Streitereien unter den Koalitionären über das dritte Entlastungspaket und dessen Finanzierung hören nicht auf. Die „Fortschrittskoalition“ wirkt nach wenigen Monaten entkräftet. Von Aufbruchstimmung keine Spur mehr.



Die schönen Selfies der grün-gelben künftigen Regierungspartner, die nach 16 Jahren Angela Merkel Aufbruch signalisieren sollten, scheinen aus einer längst vergangenen Zeit zu sein. Zwischen damals und heute liegen zwar der Ukrainekrieg und die Energiekrise. Die Lage ist also ernst. Doch gerade deshalb braucht es umso dringender einen Neustart, wenn sich die Koalition Ende August auf Schloss Meseberg zu ihrer Sommerklausur trifft.

Gesucht ist vor allem ein Kanzler, der, wie Stefan Raab einst formulierte, „King of Kotelett“ sein will. Einer, der gestaltet und nicht nur moderiert. Ein Scholz, bei dem es Führung gibt und der nicht nur vermittelt.

Doch Scholz ist derzeit vor allem Selbstverteidigungs-Kanzler. Der Cum-Ex-Steuerskandal und das Kommunikationsdesaster um die Holocaust-Verharmlosung des Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas hängen ihm nach.

Dabei bräuchte Scholz Mut und keine Angst, neue Fehler zu begehen. Denn große Reformprojekte wie die versprochene Transformation der sozial-ökologischen Marktwirtschaft tragen immer auch das Risiko des Scheiterns in sich.



>> Lesen Sie hier: Habeck hält Lindners Steuervorschläge für ungerecht – Streit in der Koalition

Scholz läuft außerdem die Zeit davon, wenn er bei Digitalisierung, Bürokratieabbau, Rente oder Mobilität noch Entscheidendes bewegen will. Die Energiekrise verzehrt zwar viele Kräfte der Regierung. Doch große Reformen müssen immer am Anfang der Legislaturperiode angepackt werden. Das hat zwei Gründe aus Sicht der Kanzler, die gern als Staatsmänner in die Geschichte eingehen wollen: Wenn die Reform gelingt, muss sie mindestens bis zum Ende der Legislaturperiode ihre Wirkung entfaltet haben. Schlägt sie fehl, dann sollen Wählerinnen und Wähler sie bis zur nächsten Bundestagswahl vergessen haben.



Nicht umsonst hat Gerhard Schröder bereits fünf Monate nach der Bundestagwahl 2002 die Weichen für die „Agenda 2010“ gestellt, von der Deutschland viele Jahre profitierte. Auch Scholz hatte bereits so einen staatsmännischen Moment, als er bei seiner Rede im Bundestag am 27. Februar die „Zeitenwende“ verkündete und so politischen Freund und Feind überraschte.

Vieles wirkt eher bieder als charismatisch

Danach aber kam nicht mehr viel. Die Bilder vor einer Turbine, der Fußballslogan „You’ll never walk alone“: Das alles wirkt nicht charismatisch, eher bieder. Über seinen Büroklammercharme ist schon viel gelästert worden. Die Deutschen mögen auch nicht zu viel Glamour bei ihren Kanzlern. Doch wer etwas bewegen will, braucht die Volksnähe. Die kann sein Vizekanzler Robert Habeck auf Knopfdruck herstellen. Scholz hingegen tut sich schwer.

So antwortete er jüngst auf die Frage eines kleinen Jungen, ob er ein guter Schüler gewesen sei: „Ich gestehe, ja.“ So gewinnt er sicher die Zuneigung der klugen Stipendiaten der „Studienstiftung des deutschen Volkes“. Aber nicht die der breiten Mehrheit, die nur ungern an ihre Schulzeit zurückdenkt.



Der Kanzler muss sich also etwas einfallen lassen, wenn er seine Fortschrittskoalition noch zum Erfolg führen will. Politiker steigen und fallen vor allem in krisenhaften Situationen. Die Geschichte, dass er wie Merkel für Kontinuität steht, kann nicht die seine sein.



