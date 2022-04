Kommentar Der Sieg von Macron ist auch ein Sieg für Europa

Die Wiederwahl Macrons ist eine notwendige Bedingung für eine starke EU. Dennoch bleiben die Konflikte und offenen Fragen in der Europäischen Union bestehen.

Emmanuel Macron

Die französischen Wähler haben Europa mit der Bestätigung Emmanuel Macrons als Präsident vor dem größten Rückschlag seit dem Brexit bewahrt. Das an sich ist zunächst einmal in Zeiten, in denen Europa sich an seiner Ostflanke mit einem offenen Angriffskrieg konfrontiert sieht, in seiner Bedeutung kaum zu überschätzen.

Der Kontinent braucht jetzt Regierungschefs mit Führungsstärke – und Macron ist ohne Zweifel ein solcher Staatsmann. Sein Europa-Enthusiasmus ist unermüdlich, und er strahlt weit über die französischen Grenzen hinaus.