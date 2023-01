 Kommentar: Der Staat hat kein Einnahme-, sondern ein Verteilungsproblem

Der SPD-Chef will die Reichen stärker zur Kasse bitten.

Die SPD will ein neues Steuerkonzept erarbeiten. Die Marschroute hat Parteichef Lars Klingbeil bereits vorgegeben: „Wir brauchen mehr Geld.“ Ohne höhere Einnahmen werde man die nötigen Investitionen in Bildung, Digitalisierung und Infrastruktur nicht stemmen können. Und mehr zahlen sollen – na klar – die Reichen.

Tatsächlich ist der Investitionsbedarf groß. Brücken, Schleusen und Straßen haben die Bundesregierungen seit 1998 – an denen die SPD übrigens fast immer beteiligt war – verrotten lassen.

Kitas, Schulen und Universitäten sind noch immer keine „Leuchttürme“, wie der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel schon vor vielen Jahren forderte, sondern historische Museen, in denen der technische Fortschritt im Istzustand der 1970er-Jahre – Stichwort Tageslichtprojektor – besichtigt werden kann. Wenn denn nicht vorher die Decke runterkommt.

Genug zu tun gibt es also. Doch wenn der Staat eines nicht hat, dann ein Einnahmeproblem. Die Einnahmen aus Steuern und Abgaben sind gemessen an der Wirtschaftsleistung auf einem Allzeithoch. Und die Belastungen werden noch weiter steigen: Die Sozialbeiträge werden in den nächsten Jahren noch höhere Rekordstände erreichen. Die Ampel zahlt nun die Rechnung für die teuren Sozialreformen der Großen Koalition.

Die Beschäftigten, die ohnehin mit der Inflation zu kämpfen haben, werden so ebenso immer stärker belastet wie die Unternehmen, denen zusätzlich zu den hohen Energiekosten jetzt auch noch immer höhere Lohnnebenkosten zu schaffen machen.

Steuererhöhungen ökonomisch gefährlich

In dieser Lage die Einnahmen auf immer neue Rekordstände zu treiben ist ökonomisch gefährlich, nicht zu rechtfertigen und auch intellektuell eine arg anspruchslose Politik.

Das heißt aber nicht, dass es für die SPD in der Steuerpolitik nichts zu tun gäbe, im Gegenteil. Der Staat hat kein Einnahmeproblem, aber ein Verteilungsproblem.

Während die Steuern ausgerechnet für die untere Mittelschicht besonders hoch sind, sind die Steuern auf Erbschaften oder den Verkauf von Immobilien oft bei null. Hier muss die SPD ansetzen.

Erben und Immobilienverkäufer müssten stärker belastet, die arbeitende Mitte entlastet werden. Auch ein leicht höherer Spitzensteuersatz zur Gegenfinanzierung wäre in Ordnung, wenn solch ein großer Wurf gelänge. Das räumen ebenso Konservative und Liberale ein, leider nur hinter vorgehaltener Hand.

Für all das bräuchte die SPD aber kein neues Steuerkonzept. Sie müsste nur ihr altes aus dem Wahlkampf herausholen. Das war wirklich gut, weil es auf steuerpolitische Spinnereien wie eine Vermögensabgabe verzichtete. Leider ist das beim neuen SPD-Steuerkonzept nicht zu erwarten.

