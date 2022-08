Kommentar Der Streckbetrieb für Atomkraftwerke ist eine Mogelpackung

Atomkraftwerk Neckarwestheim in Baden-Württemberg

Ein Streckbetrieb würde den zweiten der beiden Meiler (rechts im Bild) nur für einige Wochen am Netz halten.

Dass in Deutschland mittlerweile über längere Laufzeiten für die verbliebenen drei Atomkraftwerke gesprochen wird, ist beachtlich. Niemand hatte in den vergangenen Jahren ein Interesse daran, den mühsam ausgehandelten Kompromiss über den Atomausstieg aufzuschnüren – selbst die Betreiber der Anlagen nicht.

Doch die Zeiten haben sich gewandelt. Die EU ist mit einer dramatischen Energieversorgungskrise konfrontiert, die das energiepolitische Zieldreieck aus Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit noch über Jahre massiv beeinflussen wird. Natürlich wäre es schöner, man könnte am Atomausstieg festhalten.

Denn die eklatanten Schwächen der Kernenergienutzung verschwinden nicht mit der Energienotlage. Es gibt keine überzeugende Lösung für die Entsorgung des hochradioaktiven Mülls, die Havarierisiken sind nicht zu beherrschen.

Der Neubau von Atomkraftwerken in Ländern wie Frankreich, Finnland oder Großbritannien erweist sich als problematisch. Ausufernde Kosten lassen sich dort nur einfangen, weil die jeweiligen Regierungen milliardenschwere Hilfspakete schnüren.

Jetzt die besten Jobs finden und per E-Mail benachrichtigt werden.

Neue technologische Ansätze in der Kernkraftnutzung werden bis zur Marktreife noch Jahre brauchen, für die Bewältigung der akuten Krisensituation kommen sie daher nicht in Betracht. Und schließlich: Erneuerbare Energien erzeugen Strom zu einem Bruchteil der Kosten neuer Kernkraftwerke.

Es geht nicht um eine Renaissance der Kernkraft

Es sprechen also gute Gründe dafür, die heutige Kernkrafttechnologie als Auslaufmodell zu betrachten. Diese grundsätzliche Bewertung muss man aber von der Debatte über eine Laufzeitverlängerung trennen.

Es geht in Deutschland nicht darum, eine Renaissance der Kernkraft auszurufen. Es geht darum, eine akute Krise zu bewältigen, die den Industriestandort Deutschland schon jetzt in seinen Grundfesten erschüttert.

Dabei wird es nicht ausreichen, die drei letzten Kernkraftwerke in Deutschland im Streckbetrieb mit den alten Brennstäben noch einige Wochen über das Jahresende hinaus laufen zu lassen. Vielmehr sollte man sich mit dem Gedanken anfreunden, neue Brennstäbe einzubauen, damit die Reaktoren noch mehrere Jahre Strom produzieren können.

Grundsätzlich muss gelten, was Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wieder und wieder predigt: Es kommt auf jede einzelne Kilowattstunde an. Das gilt für die eingesparte Kilowattstunde wie für die produzierte. Einsparen, wo es nur geht, produzieren mit allen Mitteln – auch mit Steinkohle und Braunkohle, mit einer effizienteren Nutzung von Biogas – und auch mit den drei verbliebenen Kernkraftwerken. Gesicherte Kraftwerksleistung, die jederzeit abrufbar ist, unabhängig von Sonne und Wind, wird in den kommenden Monaten und Jahren knapp sein.

>> Lesen Sie hier: Trockenheit und fehlende Energie-Alternativen – Frankreichs Atomkraftwerke überhitzen Flüsse

Hier können die Kernkraftwerke noch sehr nützlich sein. Übrigens: Das immer wieder gern vorgetragene Argument, Atomstrom helfe nicht bei der Bewältigung der Gasversorgungskrise, ist nicht stichhaltig. Natürlich kann man mit Strom keine Gasheizung betreiben. Aber der Atomstrom reduziert die Gasverstromung, es bleibt mehr Gas fürs Heizen oder für die Versorgung der Industrie übrig.

Ein Streckbetrieb hilft für den Winter 2023/24 nicht

Viele pragmatische Grüne, darunter Wirtschaftsminister Habeck, scheinen bereit zu sein, den Weg für eine Laufzeitverlängerung zu ebnen. So weit, so gut. Allerdings sind sie – noch – nicht dazu bereit, wirklich Ernst zu machen.

Wirtschaftsminister Habeck scheint bereit zu sein, den Weg für eine AKW-Laufzeitverlängerung zu ebnen. (Foto: dpa) Robert Habeck

Aus Sicht der Grünen ist im Moment allenfalls der Streckbetrieb der verbliebenen drei Kernkraftwerke hinnehmbar. Im Streckbetrieb werden die vorhandenen Brennstäbe – bildlich gesprochen – ein paar Wochen länger ausgequetscht.

Wir reden über bis zu drei Monate mit kontinuierlich schwindender Leistung. Das hieße, die drei Kernkraftwerke würden über den 31. Dezember hinaus noch bis zum Ende des ersten Quartals 2023 betrieben – vorausgesetzt, die Ampelkoalition kann sich auf die erforderlichen Gesetzesänderungen verständigen und zugleich ein belastbares Konzept für die Einhaltung sämtlicher Sicherheitsbestimmungen vorlegen.

Der administrative und gesetzgeberische Aufwand wäre enorm, der Nutzen sehr begrenzt. Denn es geht nicht nur darum, über den nächsten Winter zu kommen. Die größere Herausforderung stellt der Winter 2023/2024 dar.

Wenn es gelingt, die Gasspeicher bis zum Beginn der bevorstehenden Heizsaison tüchtig aufzufüllen und zugleich den Gasverbrauch noch erheblich stärker zu reduzieren, dann lässt sich der Winter möglicherweise ohne allzu große Blessuren überstehen.

Im Frühjahr 2023 wären die Speicher dann allerdings auf einem Rekordtiefstand. Bis zum Beginn der Heizsaison 2023/2024 wieder ein solides Polster aufzubauen wird schwieriger als in diesem Jahr. Die drastischen Kürzungen der russischen Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 haben erst in diesem Sommer begonnen. Mit verflüssigtem Erdgas (LNG) lässt sich die Lücke nicht füllen.

Mit anderen Worten: Der Streckbetrieb hilft nicht weiter, der übernächste Winter stellt die größere Hürde dar. Darum dürfen die Grünen das Einbauen neuer Brennstäbe nicht zum Tabu erheben.

Neue Brennstäbe würden einen Weiterbetrieb der drei Anlagen für drei bis fünf Jahre bedeuten – vorausgesetzt, man leiert die Beschaffung der Brennstäbe jetzt an.

Erst mit dieser Perspektive dürften auch die Betreiber zu ködern sein. Sie schafft Planbarkeit und Motivation. Der Streckbetrieb dagegen ist aus ihrer Sicht komplett unattraktiv. Er ist eine Mogelpackung.

Mehr: Stresstest für die Energiewende - Warum der Atomausstieg für die Grünen nicht mehr unantastbar ist.