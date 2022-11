Kommentar Der Trugschluss der Wirtschaftsweisen in der Energiekrise

Das Gutachten der Sachverständigen hat in dieser Woche eine ungewöhnlich große Debatte ausgelöst. Ein Punkt – vielleicht sogar einer der bedeutendsten – fehlte in der Debatte: die Folgen des Energienotstands.

Die Wirtschaftsweisen halten die Gefahr einer breiten Deindustrialisierung in Deutschland für gering. Sie glauben an die Innovationskraft der deutschen Industrie: Schon in der Vergangenheit hätten die energieintensiven Unternehmen es geschafft, Energie immer effizienter einzusetzen. Die aktuelle Energiekrise erhöhe den Druck auf die Unternehmen, den ohnehin anstehenden Strukturwandel in der Industrie zu beschleunigen. Ergo: Eine breite Deindustrialisierung des Standorts Deutschland sei daher nicht zu erwarten.

Diese Argumentationskette hört sich an wie aus dem ökonomischen Lehrbuch. Sie ist aber naiv. Die Wirtschaftsweisen setzen politische Rahmenbedingungen auf nationaler und europäischer Ebene voraus, die es so noch nie gegeben hat und voraussichtlich nie geben wird.

Die Energie- und Klimapolitik der EU und speziell Deutschlands hat der Industrie schon lange vor der aktuellen Energiekrise Lasten aufgebürdet, die es anderswo nicht gibt. Seit Jahren müssen die Unternehmen wie Bittsteller darum kämpfen, Kompensation für klimaschutzbedingte Lasten zu erhalten. Dabei wittert die EU-Kommission regelmäßig unzulässige Beihilfen. Die jeweils amtierende Bundesregierung bemüht sich mehr oder weniger engagiert darum, die größten Härten zu verhindern.

So schnürt etwa der Emissionshandel ein enges Korsett. Auch solche Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, bleiben auf einem erheblichen Teil der Kosten des Emissionshandels sitzen, Tendenz kontinuierlich steigend. Und die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten soll nach den Vorstellungen der Kommission möglichst schnell auslaufen.

Tausende Unternehmen werden ihre Produktion verringern oder ins Ausland gehen

Betroffen sind viele Unternehmen, die zumindest mittelfristig keine realistische Chance haben, ihre Verfahren klimafreundlich umzugestalten. Gleichzeitig ist der CO2-Grenzausgleich schon beschlossene Sache, obwohl Risiken und Nebenwirkungen des neuen Instruments nicht klar zu benennen sind.

Überlagert wird diese ohnehin brenzlige Lage von der Energiekrise. Wieder sind die üblichen Muster zu erkennen. Ja, man will den betroffenen Unternehmen helfen, da sind sich Bundesregierung und EU-Kommission grundsätzlich einig. Tatsächlich sprechen Berlin und Brüssel aber von völlig unterschiedlichen Instrumenten. Es zeichnen sich langwierige Streitereien über den Kreis der Begünstigten, über Obergrenzen, über Handels- und Energieintensität ab.

Tausende Unternehmen werden das Nachsehen haben. Sie werden ihre Produktion reduzieren oder ins Ausland verlagern, Investitionen in Deutschland zurückstellen. Dauerhaft wird man die speziell in Deutschland besonders hohen Energiepreise ohnehin nicht wegsubventionieren können.

Physikalisch-technische Grenzen der Effizienzsteigerung

Und so wird sich ein Prozess fortsetzen, der in Deutschland bereits seit vielen Jahren Realität ist: Unternehmen aus energieintensiven Branchen investieren weniger, als sie abschreiben. Sie zehren also ihre Substanz auf.

Was die vom Sachverständigenrat erhofften Effizienzsteigerungen als Mittel im Kampf gegen stark steigende Energiekosten angeht: Sie stoßen in vielen Fällen an physikalisch-technische Grenzen, während die Umstellung auf zukunftsfeste, klimaneutrale Technologien hierzulande mit besonders großen Problemen behaftet ist.

Es fehlt an den Grundvoraussetzungen für die Umstellung, nämlich an Strom aus erneuerbaren Quellen in rauen Mengen und zu niedrigen Preisen. Man kann den Mut von Stahlherstellern, die bereits Investitionsentscheidungen für wasserstoffbasierte Produktionsverfahren getroffen haben, nur bewundern. Woher der erforderliche Wasserstoff in wenigen Jahren in großem Maßstab kommen soll, über welche Infrastruktur er geliefert wird – das alles ist in Deutschland noch unklar.

Daher wird die Umstellung auf klimaneutrale Verfahren eher dort stattfinden, wo beispielsweise der Einsatz von blauem Wasserstoff oder die CO2-Speicherung nicht unmöglich gemacht werden, also etwa in den USA. Dass die Amerikaner mit dem Inflation Reduction Act (IRA) jetzt auch noch zusätzliche Anreize schaffen, verstärkt diesen Trend.

