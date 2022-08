 Kommentar: Der Westen verkennt die Gefahr des Taiwan-Konflikts

Rhetorisch ging Chinas Staats- und Parteichef einmal mehr weit über die diplomatischen Gepflogenheiten hinaus, um Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, von einem Taiwan-Besuch abzubringen. Von einem „Spiel mit dem Feuer“ sprach Xi Jinping im Gespräch mit US-Präsident Joe Biden. Das chinesische Außenministerium drohte indirekt sogar mit militärischen Konsequenzen.

Vor diesem Hintergrund setzt Pelosi ihre Asienreise am Dienstag fort. Einen genauen Reiseplan veröffentlichte die 82-Jährige nicht. Die Spitzenpolitikerin hatte ihre Reise in Singapur begonnen. Weitere angekündigte Stationen sind Malaysia, Japan und Südkorea.

Offen blieb weiterhin, ob Pelosi trotz Warnungen aus China auch nach Taiwan reisen würde. Der US-Sender CNN berichtete unter Berufung auf einen taiwanischen und einen amerikanischen Regierungsbeamten, es werde ein Besuch in Taiwan „erwartet“.

Tatsächlich birgt ein Besuch einer so hochrangigen US-Politikerin in Taipeh die Gefahr einer Eskalation des Konfliktes um die Insel, die China als die seinige betrachtet. Vor allem zu einer Zeit, in der die chinesisch-amerikanischen Beziehungen ohnehin höchst angespannt sind.

Über die Jahre hat sich in dem Taiwankonflikt ein fragiler Status quo eingependelt, der zwar aus Sicht vieler unbefriedigend ist, aber eine militärische Konfrontation bislang erfolgreich verhindert hat.

Vereinfacht gesagt, verlangt China von jenen Staaten, die mit Peking offizielle diplomatische Beziehungen haben wollen, keine offiziellen diplomatischen Beziehungen mit Taipeh zu unterhalten – also auch von den USA.

Jede Grenzüberschreitung, egal ob sie von chinesischer oder von amerikanischer Seite ausgeht, die von der Gegenseite als Verletzung des gegenwärtigen Status quo gewertet werden kann, gefährdet das fragile Gleichgewicht in dem Konflikt. Möglicherweise eben auch eine Reise von Pelosi nach Taipeh.

Aus rationaler Sicht ergibt eine militärische Eskalation oder eine Bewegung in diese Richtung seitens Chinas derzeit zwar wenig Sinn. Die Wirtschaft steht unter Druck, die Haushalte sind überlastet und Experten bezweifeln, dass das chinesische Militär überhaupt in der Lage wäre, in einer komplexen militärischen Auseinandersetzung erfolgreich über längere Zeit zu bestehen.

Doch China unter Xi handelt zumindest aus westlicher Sicht schon lange nicht mehr rational. Ideologische Ziele haben Vorrang. Und in der herrschenden Kommunistischen Partei ist der Wille, China und Taiwan „wiederzuvereinigen“, wie sie selbst es nennt, riesig. Experten warnen, dass die unter Xi erstarkten nationalistischen Kräfte längst nach einem Krieg dürsten.

Der Nutzen einer Reise Pelosis nach Taiwan wäre begrenzt – die Folgen einer Eskalation des Taiwankonflikts dagegen umso größer – auch für Deutschland, das ökonomisch in vielen Bereichen eng mit der Volksrepublik verflochten ist.

Denn käme es tatsächlich zur militärischen Auseinandersetzung um Taiwan, stünden sich die Streitkräfte der zwei Großmächte USA und China direkt gegenüber. Biden hat wiederholt unmissverständlich klargemacht, dass die USA Taiwan im Falle eines Angrifft militärisch beistehen würden.

