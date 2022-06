Kommentar Desaster mit Ansage: Handel trifft eine Mitschuld am Ausfall der Kartenzahlung

Am falschen Ende gespart, zu wenig offen für Innovationen im Zahlungsverkehr: Dass viele Kunden nicht mehr mit Karte zahlen konnten, wäre vermeidbar gewesen.

War der Ausfall ein Weckruf für den Einzelhandel? (Foto: Bloomberg/Getty Images) Zahlen mit Karte

In der Coronakrise haben sich nicht nur viele Verbraucher an das Zahlen mit Geldkarte gewöhnt. Die Händler forcierten die Entwicklung noch, indem sie ihre Kunden aufforderten, selbst kleinste Beträge mit der Karte zu bezahlen. Doch der massenhafte Ausfall von Kartenlesegeräten hat in den vergangenen Wochen Verunsicherung gestiftet. War die Abkehr vom Bargeld doch ein Fehler?

Im Gegenteil. Das Desaster mit den ausgefallenen Lesegeräten zeigt bei genauerer Betrachtung, dass viele Händler den Weg zur Kartenzahlung nur halbherzig gegangen sind. Denn ausgefallen sind veraltete Geräte, die eigentlich schon ausgetauscht werden sollten und deren Software nicht mehr vernünftig aktualisiert wurde.

Da haben offenbar einige Unternehmen am falschen Ende gespart und der technischen Ausrüstung und der Aktualisierung der Software nicht ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt. Das ist fahrlässig, wird doch die Kartenzahlung immer mehr zum wichtigsten Zahlungsmittel im Einzelhandel.