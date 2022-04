Kommentar Deutsche Autokonzerne müssen härter auf Tesla reagieren – oder werden endgültig abgehängt

Die jüngsten Fabelzahlen des E-Auto-Herstellers setzen die hiesige Industrie unter Druck. Schon in diesem Jahr überholt Tesla Audi. BMW, VW, Mercedes müssen hart reagieren.

Der Konzern schreibt trotz hoher Investitionen und hoher Belastungen hohe Gewinne – ein Alarmsignal für deutsche Autokonzerne. (Foto: via REUTERS) Tesla-Werk in Grünheide

Düsseldorf Ja, das haben wir schon oft gelesen: Tesla ist führend in der Elektromobilität, Tesla wird zur Bedrohung der deutschen Autohersteller, Tesla baut die schnellste Fabrik, Tesla, Tesla, Tesla. Gerade Konzernchef Musk beherrscht das Spiel mit der medialen Aufmerksamkeit.

Und am Ende staunt man dann doch. Die jüngst veröffentlichten Zahlen des Elektroautoherstellers sind so gut, überraschen so sehr, dass sie die Gefahr für BMW, Mercedes oder Volkswagen sehr plastisch aufzeigen.

18,8 Milliarden Dollar Umsatz übertreffen nicht nur die Analystenschätzungen, und das um mehr als eine Milliarde Dollar. Der Erlös schnellte um 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr nach oben. Der Gewinn steigt um mehr als das Siebenfache auf 3,3 Milliarden Dollar. Tesla verdiente damit in den ersten drei Monaten des Jahres rein rechnerisch 36 Millionen Dollar pro Tag.