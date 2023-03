 Kommentar: Deutsche-Bahn-Chef Lutz lädt zum Schlendrian ein

Als Leiter des Konzerncontrollings schrieb der heutige Bahn-Chef Richard Lutz an den Börsenplänen seines Verkehrsunternehmens 2008 kräftig mit. Die Belastungen für den Bundeshaushalt wollte man im Schienenverkehr auf null reduzieren, die eigens dafür zugekaufte Cashcow DB Schenker sollte gemeinsam mit dem internationalen Geschäft für den nötigen Zufluss an Finanzen sorgen. Selbst Zuschüsse für den Netzausbau wollte der Bahn-Vorstand der Bundeskasse ersparen.

15 Jahre und einen gescheiterten Börsengang später ist sich Lutz sicher: „Wir haben uns verrannt.“ Die Wirtschaftlichkeit des Bahn-Betriebs, sagte er kürzlich in einer Berliner Expertenrunde, müsse nun stattdessen eine „nachgeordnete Rolle“ spielen. Schließlich sei man ja „gemeinwohlorientiert“.

Der gedankliche Turnaround des Bahn-Chefs ähnelt verdächtig der berühmt-berüchtigten „Pofalla-Wende“, durch die der 2022 abgetretene DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla dem Verspätungschaos der Eisenbahn ein Ende bereiten wollte: Gerät ein Zug aus dem Fahrplan, verordnete der Ex-Politiker den Fahrdienstleitern, dreht er vor Erreichen des Endbahnhofs kurzerhand in die Gegenrichtung um.

Gebracht haben die vorzeitigen Richtungswechsel der Bahn – abgesehen von zahlreichen Kundenbeschwerden – bislang nichts. Und so dürfte es, wie zu befürchten ist, auch mit der 180-Grad-Wende ihres Vorstandsvorsitzenden ausgehen.

Denn für einen Schienenbetrieb in Deutschland, der in erster Linie von Subventionen aus der Steuerkasse lebt und nur noch nebenbei die Effizienz im Blick behält, wären die Nebenwirkungen fatal. Nicht nur die Kosten würden ungebremst in die Höhe schießen, sobald das Primat des sparsamen Wirtschaftens entfällt.

Es droht die Rückeroberung des Monopols

Viel schlimmer noch: Ein Wettbewerb durch private Unternehmen, wie ihn derzeit Flixtrain auf manchen Fernverkehrsstrecken versucht, würde endgültig zu Grabe getragen. Selbst im Regionalverkehr, wo private Wettbewerber der DB inzwischen rund die Hälfte der Strecken bedienen, könnte das Staatsunternehmen durch geschickte Quersubventionierungen seine vormalige Monopolstellung zurückerobern.

Dabei zeigt sich gerade dort, welches „Gemeinwohl“ Wettbewerb auf der Schiene erzeugen kann. Während die DB im Fernverkehr, wo sie nahezu ein Monopol besitzt, im Februar 2023 nur zu 70,1 Prozent pünktlich fuhr, schaffte sie im Regionalverkehr 92,6 Prozent.

Eine Konsequenz daraus ist naheliegend: Die DB müsste sich trennen von ihrem Schienennetz, das wie das Straßennetz dem Staat unterstellt wird. Auf den Gleisen hingegen hat der strenge Wettbewerb Einzug zu halten. Ohne Subventionen.

