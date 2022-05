Kommentar Deutsche Bank hat viel zu tun, will sie nicht als Juniorpartner einer Großfusion enden

Mit dem Abschied von Aufsichtsratschef Paul Achleitner endet eine turbulente Ära halbwegs versöhnlich. Die eigentliche Herausforderungen warten auf seinen Nachfolger.

Die Deutsche Bank kommt auf eine Marktkapitalisierung von knapp 20 Milliarden Euro. (Foto: Reuters) Frankfurt

Kaum jemand ist in Wirtschaft und Politik so vernetzt wie Paul Achleitner – und der scheidende Aufsichtsratschef ist zweifellos einer der prominentesten Spieler der deutschen Finanzszene. Und doch wäre der Österreicher um ein Haar an der Aufgabe gescheitert, die Deutsche Bank zu sanieren. Auch weil er und die von ihm beaufsichtigten Manager viel zu lange brauchten, um zu erkennen in welch existenzieller Krise, das Geldhaus steckte.

Nach zehn Jahren wird Achleitner seinen Posten aller Voraussicht nach an Alexander Wynaendts übergeben, einen freundlichen Niederländer, der zehn Jahre lang den Versicherer Aegon geführt hat. Kein Glamour, keine große Vision wie bei Achleitner – Wynaendts ist ein ganz normaler europäischer Manager für eine zunehmend normale Bank.