Kommentar Deutsche Gas-Illusionen: Unsere volkswirtschaftliche Debatte wirkt kleinlich und selbstgerecht

Der russische Präsident denkt in anderen Kategorien.

Es gibt kaum noch etwas, das Wladimir Putin nicht zuzutrauen wäre: Ein offener Angriffskrieg auf ein demokratisches Land mit abscheulichen Kriegsverbrechen gehört dazu. Offensichtliche und öffentlich vorgetragene Lügen gehören ebenso dazu wie Vertragsbrüche.

Auch dass der russische Präsident das Schicksal seiner eigenen Volkswirtschaft aufs Spiel zu setzten bereit ist, überrascht niemand mehr wirklich.

Putin denkt in eigenen ideologischen und geschichtsverfälschenden Kategorien. Und so ist es auch kein Wunder, dass der russische Präsident mal eben Ländern wie Polen und Bulgarien das Gas abdreht.

Seit Wochen bereits streiten hierzulande Ökonomen, streitet die Bundesregierung über die Frage, wie hoch die wirtschaftlichen Kosten für den Fall sind, dass Deutschland Ähnliches droht. Oder für den Fall, dass die Bundesrepublik selbst einen vollständigen Energieboykott verhängt, um das System Putin unter Druck zu setzen.

Inzwischen muss man sagen: Es wäre geradezu fahrlässig, sich nicht auf ein solches Szenario einzustellen. Allein weil Putin jederzeit seinerseits das Embargo verhängen könnte, seien die ökonomischen Kosten für sein Land auch noch so hoch. Denn der Kriegsherr im Kreml betrachtet Deutschland zunehmend als Kriegspartei.

Ohnehin war die deutsche Haltung in der Sanktionsfrage nie überzeugend. Die neue Bundesregierung handelte immer erst, wenn der internationale Druck zu groß wurde und es gar nicht mehr anders ging. Das galt für den Stopp der Ostseepipeline Nord Stream 2. Das galt für die Lieferung von defensiven Waffen. Und das galt vor allem auch in der Frage von Sanktionen.

Es ist höchste Zeit für ein proaktives Signal aus Berlin. (Foto: dpa) Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (links) und Kanzler Olaf Scholz im Bundestag

Warum Berlin sich immer noch nicht zumindest hinter einen Ölboykott stellt, der Putin hart treffen würde und aus europäischer Sicht verkraftbar wäre, ist nicht nachzuvollziehen.

Es ist höchste Zeit für ein proaktives Signal aus Berlin. Deutschland hat mit der stets zaudernden Haltung seiner Regierung einen erschreckend hohen Reputationsschaden erlitten – vor allem bei den östlichen Partnern, aber zunehmend auch bei den westlichen auf beiden Seiten des Atlantiks.

Ja, Putin verfügt über die Eskalationsdominanz, wie es so schön heißt. Er und inzwischen auch sein Außenminister sprechen ja ständig vom „dritten Weltkrieg“ und der „Nuklearoption“. Selbst der deutsche Bundeskanzler macht sich diese Kremlrhetorik indirekt zu eigen, wenn er seine Zurückhaltung mit dem Risiko eines Kriegs zwischen Russland und der Nato rechtfertigt.

Kurzfristiger Schock ist harmloser als langfristige Kriegsauswirkungen

Dass ein Gasboykott großen ökonomischen Schaden mit sich brächte, bezweifelt niemand. Egal, welches makroökonomische Modell und welchen wirtschaftswissenschaftlichen Modellierer man auch als Maßstab nimmt: Die Folgen zu bagatellisieren wäre ebenso leichtfertig wie die Annahme, Putin drehe schon aus eigenem Interesse den Gashahn nicht ab.

Und doch wirkt diese volkswirtschaftliche Debatte angesichts der historischen Wucht der Ereignisse und der russischen Kriegsverbrechen fast kleinlich, manchmal sogar selbstgerecht.

Denn am Ende stellt sich auch die Frage, ob der kurzfristige Schock durch einen plötzlichen Gasstopp dann doch harmloser ist, als die langfristigen Auswirkungen, sollte Putin sich mit seiner imperialen Politik durchsetzen.

Ein wie auch immer gearteter Sieg Putins wäre das Signal an die Autokraten dieser Welt: Eroberungskriege können sich wieder lohnen. Die Jahrzehnte des relativen Friedens seit Ende des Zweiten Weltkriegs wären endgültig vorbei.

Wladimir Putin ist bereit, die eigene Volkswirtschaft aufs Spiel zu setzen, wenn er die Gaslieferung kappt. (Foto: Kostas Koufogiorgos) Am eigenem Ast

Der Krieg in der Ukraine ist letztlich ein Test, ob der Westen bereit ist, um eines größeren Ziels willen auf kurzfristige Wohlstandsmaximierung zu verzichten. Dieser Preis ist immer noch niedrig im Vergleich zu dem, was die Ukrainer leisten müssen, die auch um unsere Freiheit kämpfen – so pathetisch das klingen mag.

Fahrlässigkeit bei deutschen Unternehmensentscheidungen

Über Deutschlands Beitrag wird übrigens auch in den Führungsetagen der Unternehmen entschieden. Es reicht eben nicht, wie etwa BASF es gemacht hat, vor den schwerwiegenden Folgen eines Gaslieferstopps oder gar vor einer De-Industrialisierung zu warnen.

Nicht wenige Topmanager haben sich auf Nord Stream 2 verlassen und es versäumt, ihre Energiequellen zu diversifizieren. Das war fahrlässig. Nun gehört es zu ihrer unternehmerischen Verantwortung, schleunigst umzusteuern.

Ohne Verzicht jedenfalls wird es nicht gehen. Ein Kanzler, der eine andere Illusion schürt, handelt unverantwortlich. Ebenso übrigens wie ein Kanzler, der einen Gasboykott von vornherein ausschließt.

Denn in diesem epochalen Konflikt mit Russland gilt, was immer gilt: Eine Ordnung gerät nicht durch eine Regelverletzung ins Wanken, sondern erst durch die Weigerung, entschlossen auf die Regelverletzung zu reagieren.

Wer weiß, was Putin, jenem autokratischen Herrscher über eine Art Tankstelle mit angehängten Atomwaffenarsenal, als Nächstes einfällt. Vielleicht erinnert er sich daran, dass etwa Finnland bis zum Jahr 1918 zum Zarenreich gehörte.

