Kommentar Deutsche Klimaaktivisten können von Amerikas Tech-Jüngern lernen

Verständnislos und mit großem Befremden blicken US-Amerikaner auf deutsche Klimaaktivisten: Menschen, die aus Protest ihre Finger auf den Asphalt kleben oder Kunstwerke mit Farbe mutwillig zerstören? In den USA wäre das undenkbar. Niemand dreht dort die Heizung runter. Zu Thanksgiving sind dieses Jahr mehr Amerikaner geflogen als vor der Pandemie. Von Flugscham keine Spur.

Das liegt nicht nur daran, dass die Amerikaner ihren Energiebedarf auch in diesen Zeiten selbst abdecken können. Es ist auch eine Frage der Kultur und der Mentalität: Verzicht und Selbstgeißelung liegt den Amerikanern fern.

Sie suchen ihr Heil allein im Fortschritt. Neue Technologien sollen den Kampf gegen die Erderwärmung ermöglichen. In Form eines neuen Tesla, eines elektrifizierten Mega-Pick-ups wie dem Ford Lightning oder auch in Form der neuen Technologie zur CO2-Absaugung aus der Luft und der anschließenden Speicherung.

Ist der amerikanische Ansatz naiv, so wie die Europäer behaupten? Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte: Das eine tun und das andere nicht lassen – das wäre der beste strategische Ansatz.

Das heißt: Die Amerikaner sollten mehr tun, um Energie zu sparen und weniger CO2 in die Luft zu pusten. Aber auch die Deutschen und Europäer sollten sich nicht auf Verzicht beschränken, sondern die Chancen neuer Technologien zur Energiegewinnung und CO2-Beseitigung stärker nutzen. Wenn nicht jetzt, wann denn dann? Tatsächlich könnte der mit dem Ukrainekrieg einhergehende Energieschock einen Wendepunkt markieren.

Die Haltung der deutschen Klimaaktivisten, die mitunter etwas scheinheilig anmutet, ist dabei eher kontraproduktiv.

Texas ist führend bei der Windenergie

Deutschland beschwert sich über das umweltschädliche Fracking, scheut sich aber in der Winternot nicht, das daraus entstehende „dreckige“ Flüssiggas zu nutzen. Russisches Gas und Öl, die Deutschland entgegen jeglichen Warnungen aus der westlichen Welt jahrzehntelang importierte, schonten ebenso wenig das Klima und wurde wohl kaum nachhaltig gefördert.

Ohne Frage könnten und sollten auch die Amerikaner Energie sparen. Energiesparen war in den konsumgetriebenen USA noch nie ein großes Thema: weder beim Autokauf noch beim Wohneigentum. Selbst Menschen, denen das Klimaproblem durchaus bewusst ist, wollen in ihrem Alltag ihre Gewohnheiten nicht ändern: Im Sommer werden Räume per Klimaanlage auf 20 Grad heruntergekühlt, im Winter die Heizung auf 25 Grad gestellt. Und auch in der Industrie spielt das Energiesparen nur eine nachrangige Rolle. Das muss sich ändern.

Die USA sind beim jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von Energie mit mehr als 77.000 Kilowattstunden Weltspitze. Deutschland kommt auf weniger als 42.000 Kilowattstunden pro Kopf und Jahr.

Energiesparen spielt für viele Menschen in den USA nur eine untergeordnete Rolle. (Foto: AP) Klimaanlagen in New York

Chancen liegen sicherlich in der Tatsache, dass in den USA – dank staatlicher Unterstützung – derzeit in gigantischer Dimension in Solar- und Windenergie investiert wird. Und das auch ausgerechnet in republikanisch regierten Ölstaaten wie Texas, das im Ländervergleich schon heute der fünft- oder sechstgrößte Produzent von Windenergie weltweit wäre.

Solche Bundesstaaten haben nicht unbedingt ein grünes Herz, aber sie kennen sich aus in Energiefragen. Wenn der technologische Fortschritt Wind und Sonnenenergie günstiger macht als Kohle und Öl, dann gehen auch sie in alternative Energien. Und Ölkonzerne wie Oxy sehen auf einmal für die Zukunft mehr Geschäft darin, in ihren leeren Bohrfeldern CO2 zu speichern, als neues Öl zu fördern. Das alles ganz ohne Verzicht und Selbstgeißelung, aber dank neuer Technologien.

Unserem Planeten ist es letztlich egal, wer aus welchen Gründen die Emissionen senkt. Hauptsache, die Temperatur geht runter. Da müssen alle Wege legitim sein und sich Amerikaner und Europäer mit ihren Ansätzen ergänzen.

