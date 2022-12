Kommentar Deutschland hat in der EU einiges wiedergutzumachen

Der deutsche Wirtschaftsminister ist nicht überzeugt von dem Gesetz, dem er am Montag zugestimmt hat. Er glaubt, dass es keinen großen Nutzen hat, aber große Risiken mit sich bringt. Daraus hat er keinen Hehl gemacht.

Robert Habeck hat dennoch nicht gegen den Gaspreisdeckel gestimmt oder sich enthalten. Er gab den Widerstand auf, um den europäischen Partnern einen Gefallen zu tun.

Ist das klug? Sollte man bei einer so wichtigen Entscheidung gegen die eigene Überzeugung stimmen, nur um nicht als Blockierer dazustehen?

Ökonomisch spricht einiges dagegen. Allein die Aussicht, dass nach Europa verschifftes Gas irgendwann nicht mehr frei, sondern nur noch bis zum Preis von 180 Euro pro Megawattstunde gehandelt werden darf, kann dazu führen, dass sich Gas verteuert. Je unsicherer die Marktbedingungen sind, desto mehr verlangen die internationalen Händler für ihre Ware.

Dass viele EU-Staaten trotzdem unbedingt einen Gaspreisdeckel wollten, beruht auf der Annahme, dass die extremen Gaspreise im Sommer auf Manipulationen oder irgendeiner Art von illegitimer Spekulation beruhten. Führende Ökonomen in Brüssel und Berlin weisen diese Sicht der Dinge allerdings zurück.

Auch Habeck glaubt nicht daran. Dass er trotzdem zustimmte, liegt mutmaßlich daran, dass Deutschland einiges wiedergutzumachen hat in der EU. Denn Deutschland hat sich in dieser Energiekrise bei vielen Partnern ziemlich unbeliebt gemacht.

Die naive Russlandpolitik Berlins hatte einen großen Anteil daran, dass Europa so abhängig werden konnte. Putin hat in diesem Jahr Gas als Waffe eingesetzt. Die deutsche Politik hat ihm diese Waffe in die Hand gegeben.

Entsprechend hoch waren die Erwartungen an den Beitrag Deutschlands zur Bewältigung der Krise. Geliefert hat die Bundesregierung aber nicht.

Anstatt sich mit anderen Ländern zusammenzutun und gemeinsam Flüssiggas an den Weltmärkten einzukaufen, handelte Berlin auf eigene Rechnung und trieb die Preise für alle hoch. Darüber hinaus wurde in Europa das 200 Milliarden Euro schwere Entlastungspaket der Ampelkoalition als unsolidarisch verstanden.

Das manchmal breitbeinige Auftreten der Deutschen bei den europäischen Treffen verstärkte diesen Eindruck.

Dabei ist es Deutschland, das beim Gas nach wie vor extrem abhängig von der Infrastruktur seiner Nachbarn ist. In dieser Situation auch einmal nachzugeben, selbst entgegen der eigenen ökonomischen Überzeugung, ist auch etwas wert.

