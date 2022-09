Kommentar Deutschland kann nicht länger den Elektro-Gebrauchtwagenmarkt in anderen Ländern subventionieren

Düsseldorf Finnland, Dänemark, Schweiz oder Österreich – überall fahren vom deutschen Steuerzahler gesponserte Elektroautos herum. Besonders ausgeprägt ist der Handel mit in Deutschland gekauften Tesla-Modellen.

Der völlig legale Dreh ist unter findigen und oft wohlhabenden Käufern hinlänglich bekannt: in Deutschland am besten ein Model Y erwerben, nach sechs Monaten Mindesthaltedauer und kaum Fahrkilometern viele Tausend Euro Fördergeld einstecken und das Auto dann mit einem satten Aufschlag ins Ausland verkaufen. Dort ist die Nachfrage groß und das Angebot klein.

Nichts gegen einen Gebrauchtwagenmarkt, den brauchen wir beim Umstieg auf die Elektromobilität. Aber der muss nicht vom deutschen Steuerzahler in Skandinavien oder der Schweiz subventioniert werden – Regionen und Länder, die selbst nicht gerade mittellos sind.

Die Bundesregierung hat das Spiel mit den Fördermitteln durchschaut und will die Mindesthaltedauer auf zwölf Monate verlängern – erst dann gibt es die Umweltprämie. Deren Höhe wird zudem ab 2023 reduziert. Aber beide Maßnahmen greifen zu kurz. Auch ein ein Jahr alter Tesla wird im Ausland weiter hohe Preise erzielen, da der Musk'sche Konzern mit den Auslieferungen nicht hinterherkommt.

Auf 250 Millionen Euro beziffern Analysten die Subventionen, die seit Einführung der Förderprämie 2016 über Weiterverkäufe ins Ausland gingen. Viel Geld, dass wir für andere Dinge dringend brauchen.

Ein Vorschlag: Die Haltedauer sollte auf zwei Jahre erhöht werden. Das ist für Käufer zumutbar, wenn er oder sie es ernst mit der Elektromobilität meint. Das so nicht in ausländische Märkte gesteckte Geld sollten wir zum Aufbau der Ladeinfrastruktur nutzen. Was allen hilft – in Deutschland, wohlgemerkt.

