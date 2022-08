Kommentar Deutschland könnte viel mehr Wärmepumpen haben – vier Schritte würden helfen

Bis 2030 soll es sechs Millionen Wärmepumpen in Deutschland geben. Aber es mangelt an Informationen, Geld und Materialien. Das ließe sich ändern.

Wenn die Bundesregierung den Wünschen der deutschen Heizungsbranche nach Protektionismus gegenüber ausländischer Konkurrenz nachkommt, werden die verfügbaren Wärmepumpen in Deutschland womöglich noch knapper. (Foto: dpa) Bundeskanzler Olaf Scholz schraubt

Es sollte ein Zeichen des Aufbruchs sein, als Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag bei dem deutschen Heizungsbauer Viessmann eine Schraube in eine Wärmepumpe drehte: Hohe Gasrechnungen fürs Heizen sollen möglichst bald der Vergangenheit angehören, so die Botschaft des Kanzlers.

Aber so sehr Politiker und Heizungsbauer das Thema Heizinnovationen gerade in den Fokus nehmen – um die ambitionierten Ziele der Bundesregierung zu erreichen, reicht das derzeitige Momentum womöglich nicht aus. Sechs Millionen Wärmepumpen soll es bis 2030 in deutschen Haushalten geben. Doch um diese Marke zu erreichen, sind noch zahlreiche Hürden zu überwinden.

Viele Menschen sind sich unsicher, ob sich eine Wärmepumpe eignet, um ihr Haus auch im tiefsten Winter zu heizen. Andere scheuen die hohen Kosten, die das Gerät und die für die Nutzung notwendigen Sanierungen verursachen. Und wer tatsächlich eine Wärmepumpe bestellt, wartet viele Monate auf die Lieferung.

