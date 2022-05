Kommentar Deutschland sollte sich nicht wundern, wenn Indien billiges russisches Öl abgreift

Solange Europa Energie aus Russland kauft, kann der Westen Indiens Ölgeschäfte kaum kritisieren. Ärmere Länder dürfen nicht unter den Sanktionen leiden.

Der globale Süden leidet – ohne etwas dafür zu können – besonders stark unter den Folgen des Kriegs. (Foto: Getty Images) Narendra Modi und Olaf Scholz

Bangkok Wer Russland für den Angriff auf die Ukraine bestrafen will, kann an Indien leicht verzweifeln. Während der Westen seine Ölgeschäfte mit Russland zurückfährt, weitet der 1,4 Milliarden Einwohner große Staat seine Importe von russischen Energieträgern aus. Das in der EU heftig diskutierte Ölembargo droht schon vor dem eigentlichen Start zu scheitern, wenn das energiehungrige Schwellenland in Südasien als Ersatzkäufer einspringt.

Die Enttäuschung darüber ist verständlich. Schließlich macht es einen opportunistischen Eindruck, ausgerechnet jetzt zu einem neuen Topkunden Russlands aufzusteigen, nur weil das Ural-Öl gerade vergleichsweise billig zu haben ist.

Doch nach einer Rechtfertigung muss Indien nicht lange suchen: Die Regierung in Neu-Delhi verweist zu Recht darauf, dass ihre Importe aus Russland immer noch nur einen Bruchteil von den milliardenschweren Gasgeschäften ausmachen, die Europa mit den russischen Energiekonzernen betreibt – allen voran Deutschland.