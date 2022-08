Kommentar Deutschland will von der CDU wissen, wie sie in Verantwortung gestalten würde

Berlin. Der Ukrainekrieg zwingt nicht nur die Ampelkoalition zurück in die Realität – auch CDU und CSU müssen sich fragen, wie es mit dem rohstoffarmen Deutschland und Europa weitergeht. Die unter Angela Merkel ausgerufene „Energiewende“ bezeichnen führende Unionspolitiker längst selbstkritisch als gescheitert.

Nach fast einem Jahr in der Opposition beginnt die CDU mit dem, was für eine Partei nach 16 Regierungsjahren selbstverständlich sein sollte: eine kritische Bestandsaufnahme des eigenen Handelns.

Die CDU hat zwei Kommissionen eingesetzt: Die eine hat in Windeseile den Wertekanon der Partei ein wenig justiert. Die andere soll auf dem Wertefundament über Grundsätze und -haltungen reden. Zwei Jahre hat sich die Partei dafür gegeben, um im Ergebnis mit einem neuen Grundsatzprogramm wieder moderne Volkspartei zu werden.

Hat die Union in diesen Zeiten die Zeit dazu? Schließlich sieht sie sich selbst doch als Regierungspartei und nicht als Programmpartei wie etwa eine SPD oder die Grünen.

Es ist das eine, als Oppositionsführer nach Kiew oder Warschau zu reisen und medienwirksam die Schwächen des Bundeskanzlers offenzulegen. Auch ist es nicht schwer, angesichts der implodierenden Arbeitsgrundlage der Koalition mit Anträgen im Bundestag weiteren Unfrieden zu stiften.

Friedrich Merz kann in dieser Hinsicht auf Erfolge verweisen und mag seine Partei so in den Umfragen stabilisieren. Auf einem anderen Blatt aber steht das, was CDU und CSU für sich reklamieren: eine konstruktive Opposition sein zu wollen.

>> Lesen Sie auch: „Grünen handeln erst, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen“ – Union fordert schnelles Atom-Konzept

Die Aufgabe besteht wahrlich nicht darin, der Koalition den Weg aus den Widrigkeiten des Krieges und den Trümmern der einstürzenden Weltwirtschaftsordnung, wie wir sie seit dem Fall der Mauer kannten, zu weisen. Fakt ist: Die Union hat nach 1989 25 Jahre das Land regiert und die Welt mitgestaltet. Und so wäre es angezeigt zu sagen, wie sich eine bürgerliche Partei die neue Welt vorstellt und wie sie künftig den Energiehunger des Landes stillen und so den Wohlstand im Land wahren will.

Auf dem Bundesparteitag im September aber stehen andere Themen im Vordergrund: Organisationsfragen der Partei, von der Frauenquote bis hin zur Elternzeit für Funktionsträger. Es mögen wichtige Themen für die CDU sein.

In diesen Zeiten aber will die Welt wissen, wie eine CDU in Verantwortung gestalten würde. Sie fände Gehör, hat sich Deutschland doch wieder einmal entschieden, aus etwas auszusteigen, ohne zu wissen, in was es einsteigen will.

Dieses Mal ist es nicht die Atomenergie, sondern das russische Gas. Wieder einmal gibt es keinen Plan, wieder stand am Anfang ein externer Schock. Erneut steht eine witterungsunabhängige und gut regelbare Energieproduktion in Rede. Soll die Lösung lauten: Deutschland feiert sich als Ökostromweltmeister und exportiert mangels Speicher fleißig Wind und Sonne bei gutem Wetter und importiert bei schlechtem stillschweigend Kohle- und Atomstrom?

Europäische Solidarität muss anders aussehen. Eine Idee davon könnte eine Europapartei wie die CDU entwickeln: eine Energieunion mit einem europäisch gedachten Energiemix und Stromnetz, die den Kontinent eint und unabhängig macht von autoritären Mächten, die nicht unseren Werten folgen.

Da der Regierungsalltag SPD, Grüne und FDP verschluckt, wäre es an der Union, ein solides Konzept vorzulegen und sich damit als Alternative zu präsentieren. Stattdessen diskutiert Deutschland, was die Union vor mehr als einer Dekade vorhatte: den Wiedereinstieg in die Atomenergie. Die Debatte mag in Niedersachsen und Bayern taugen, wo im Oktober dieses Jahres und im nächsten Jahr die Bürger neue Landtage wählen. Ein Plan indes ist es nicht.

Mehr: Kein gemeinsames Programm – Die Koalition streitet beim Klimaschutz.