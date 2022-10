Kommentar Deutschlands Wirtschaftsnationalismus gefährdet die Einheit der EU – und spielt Putin in die Karten

Kannibalismus – dieser Vorwurf steht im Raum und sagt alles darüber, wie die deutschen XXL-Rettungspakete für Unternehmen und Bürger im Rest Europas aufgefasst werden: als Gefahr. Die Kritik an den Plänen der Bundesregierung eint Balten und Ungarn, Italiener und Franzosen. Wo die Ampelspitzen einen „Abwehrschirm“ gegen russische Erpressungsversuche sehen, erkennen unsere Nachbarn deutschen Wirtschaftsnationalismus.

In Berlin versteht man die Welt nicht mehr. Dabei ist die Kritik berechtigt: Der „Doppelwumms“, mit dem die Ampelkoalition das Land durch den Winter bringen will, ist Politik nach dem Motto: „Was gut ist für Deutschland, ist gut für Europa.“ Davon sind viele deutsche Spitzenpolitiker tatsächlich überzeugt – und genau das ist das Problem.

Eigeninteressen mit einem Europafähnchen zu bemänteln hat in Deutschland eine lange, ungute Tradition. Man denke an das Debakel um Nord Stream 2: Beim der Bau Ostseepipeline versuchte die Bundesrepublik ebenfalls, den anderen EU-Staaten weiszumachen, das eigene Handeln sei Ausdruck strategischer Weitsicht, von der ganz Europa profitiere. Warnungen der Balten und Polen, die „Energiepartnerschaft“ mit Moskau sei eine Falle, wurden in Berlin mit erschütternder Arroganz abgetan.

Ideologisch begründeter Atomausstieg

Auch mit der ideologisch begründeten Weigerung, den Atomausstieg ernsthaft zu überdenken, zieht Deutschland Groll auf sich. Die Krise erfordert „Whatever it takes“-Maßnahmen, die Berliner Koalitionäre betreiben Klientelpolitik. Deutschland hat die Gunst seiner Nachbarn verspielt. Das ist der Resonanzboden, auf den der Doppelwumms jetzt trifft. Weitermachen wie bisher führt ins Abseits. „Germany first“ bedeutet: Deutschland steht allein da.

Immerhin: Bisher hat die EU auf die russische Aggression mit bemerkenswerter Einigkeit reagiert. Wladimir Putin hat Europas ökonomischen Widerstandswillen genauso unterschätzt wie die Kampfkraft der ukrainischen Armee. Richtig ist aber auch: Inzwischen treten innereuropäische Interessengegensätze immer deutlicher hervor.

Der Winter wird den Europäern einiges abverlangen. Ob die Opferbereitschaft ausreicht, wenn die Kaufkraft der Bürger weiter schwindet, Betriebe schließen und der Kontinent von Stromausfällen geplagt wird, ist fraglich. Gerade deshalb ist es wichtig, dass Deutschland seiner Verantwortung als Führungsnation gerecht wird.

Das bedeutet nicht, die nationalen Pläne gegen die Energiekrise wieder zu verwerfen. Es erfordert jedoch, auf die Vorbehalte der Nachbarländer einzugehen. Deutschland kann es sich leisten, Hilfsprogramme aufzulegen, die andere EU-Staaten finanziell überfordern. Von Kannibalismus zu reden wie Ungarns Krawall-Premier Viktor Orbán ist übertrieben, aber die Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen ist schwer zu leugnen.

Europa darf sich nicht spalten lassen

Kommt es zu einem Subventionswettlauf, wird die Bundesrepublik ihn gewinnen. Aber am Ende werden alle verlieren – bis auf einen: Wladimir Putin. Denn wenn die Europäer in nationale Egoismen verfallen, hat der Aggressor ein wichtiges Ziel erreicht.

Deutschland muss deshalb nicht alles mitmachen, was andere Europäer in den Sinn kommt. Gegen eine Gaspreis-Obergrenze gibt es gute Argumente; das Risiko, Lieferanten zu verprellen, ist enorm. Aber der Vorschlag der EU-Kommission, ein Kreditprogramm zur Krisendämpfung aufzulegen, ist diskussionswürdig.

Auch das Konzept für einen gemeinsamen Gaseinkauf liegt seit Monaten auf dem Tisch. Bisher wurde es vom Kanzleramt blockiert, zur Verärgerung unserer Nachbarn. Vielen Deutschen ist nicht bewusst, wie sehr das Ansehen der Bundesrepublik in Europa gelitten hat. Es ist Zeit, in den Wiederaufbau zu investieren.

