Kommentar Die Ausfuhr von ausgemusterten Panzern an Kiew reicht nicht

Berlin Zwei Dinge sind ganz klar: Mit Panzerfäusten und Flugabwehrraketen allein wird die ukrainische Armee den russischen Aggressor vielleicht noch eine Weile aufhalten können. Aber diese Waffen werden nicht reichen, wenn die Ukraine eine Chance haben soll, den Krieg zu gewinnen.

Wer das will – und Kanzler Olaf Scholz und seine Ampelkoalition wollen es – der muss schwere Waffen liefern: Panzer, Artilleriegeschütze, Luftabwehr.

Bisher hat sich die Bundesregierung hier sehr zurückgehalten und dies mit der deutschen Geschichte, der blank dastehenden Bundeswehr, der Sorge vor dem Dritten Weltkrieg oder dem Hinweis begründet. Andere Nato-Verbündete würden auch keine Panzer liefern.

Jetzt hat sie sich immerhin dazu durchgerungen, der Industrie die Ausfuhr jahrzehntealter „Gepard“-Panzer zu genehmigen. Und die Ampel-Fraktionen fordern die Bundesregierung in ihrem gemeinsamen Antrag auf, die Lieferung auch schwerer Waffen und komplexer Systeme fortzusetzen und wenn möglich zu beschleunigen.

Jetzt die besten Jobs finden und per E-Mail benachrichtigt werden.

Die zögerlichen Deutschen nun an vorderster Front dabei in der Frage der Waffenlieferungen? Nein, ein echter Paradigmenwechsel ist noch nicht zu erkennen. Der bei der Bundeswehr schon lange ausgemusterte „Gepard“ ist ein Flugabwehrpanzer, der aus Sicht der zurückhaltenden SPD-Fraktion wohl immer noch als Defensivwaffe durchgehen würde.

Anders verhält es sich mit Kampfpanzern des Typs Leopard, die Rheinmetall und andere gerne liefern würden. Sie könnte die ukrainische Armee nutzen, um eigenes Territorium zurückzuerobern oder gar Russland anzugreifen.

Solche Systeme will die Ampel im Zuge des Ringtauschs weiter bevorzugt anderen Nato-Partnern zur Verfügung stellen, die ihrerseits Panzer sowjetischer Bauart an die Ukraine liefern – auch wenn sich SPD, Grüne und FDP in ihrem Antrag zumindest ein Hintertürchen auch für den direkten Weg offen halten.

Das Zeitfenster, in dem der Westen die Entscheidung über Sieg oder Niederlage der Ukraine – und damit auch über seine eigene Sicherheit – noch maßgeblich beeinflussen kann, wird immer kleiner. Und das Reservoir von altem sowjetischen Material ist begrenzt.

An der Lieferung auch westlicher moderner Waffen und einer raschen Ausbildung der ukrainischen Soldaten führt deshalb kein Weg vorbei. Es gibt bedenkenswerte Argumente dagegen, etwa die Sorge, dass der Krieg auf Nato-Staaten übergreift. Doch wer der Überzeugung ist, dass in der Ukraine auch die Freiheit des Westens verteidigt wird, darf dem Kriegsverbrecher Putin keinen leichten Sieg schenken.

Mehr dazu: Der Panzer-Tausch – Wie die Bundesregierung jetzt das Waffen-Fiasko lösen will