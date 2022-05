Kommentar Die Berliner Reaktionen auf die Xinjiang-Papers sind scheinheilig

Für die systematische Unterdrückung der Uiguren gibt es seit Jahren Belege. Zu viele in der deutschen Politik und Wirtschaft haben einfach weggeschaut.

Die neuesten Enthüllungen darüber, wie der chinesische Staat mit der muslimischen Minderheit der Uiguren in der westchinesischen Provinz Xinjiang umgeht, sind erschütternd. In dem System der Unterdrückung, so belegen es die Dokumente, reicht es schon aus, dass sie in ein Fitnessstudio gehen, um jahrelang weggesperrt zu werden.

Doch der eigentliche Skandal ist, dass es für diese Missstände bereits seit Jahren Belege gibt – und dennoch alles weitergegangen ist, als gebe es sie nicht. Schon seit Jahren nehmen die Angehörigen der Betroffenen in Xinjiang schwere Repressionen auf sich, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Schon seit Jahren riskieren die China-Korrespondentinnen und -Korrespondenten internationaler Medien ihre und die Sicherheit ihrer Familien, um über Missstände zu berichten.

Bereits im Jahr 2019 zeigten die „China Cables“ und kurz darauf die „Karakax-Liste“ anhand von authentifizierten Dokumenten aus dem Inneren des chinesischen Staatsapparats, wie die Menschen vor Ort unterdrückt werden. Es sind all die Details, wie sie auch in den jüngsten Veröffentlichungen enthalten sind.

Europäische Politiker haben die Augen zugemacht. Jenseits von mahnenden Worten war alles „business as usual“. Mit Unterstützung aus Berlin haben einzelne deutsche Unternehmen, insbesondere die Autobauer, ihre Abhängigkeit von dem Markt sogar immer weiter erhöht.

Auch weil die Welt weggeschaut hat, hat sich Xinjiang in den vergangenen Jahren zu einem Polizeistaat entwickelt. Die Menschen dort werden rund um die Uhr überwacht. Kaum jemand traut sich mehr, den Mund aufzumachen. Religiöse Stätten sind verschwunden, Leben unwiederbringlich zerstört. Das Grauen, es war schon seit langem bekannt. Auch das ist Teil dieser menschengemachten Tragödie.

