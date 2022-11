Kommentar Die Bundesregierung setzt bei der Einwanderung falsche Prioritäten – ebenso die Opposition

Berlin Restaurants finden keine Servicekräfte mehr, Bäckereien müssen nicht nur wegen der hohen Energiepreise schließen. Ihnen fehlt es schlicht an Verkäuferinnen und Verkäufern. Von den fehlenden Pflegekräften gar nicht zu reden. Der Fachkräftemangel erreicht eine neue Dimension: Es geht längst nicht mehr um Techniker und Ingenieure, die fehlen, es handelt sich um eine breite Entwicklung – und das gefährdet inzwischen die Wirtschaftsentwicklung.



Die Ampelkoalition hat das Thema erkannt und arbeitet an Eckpunkten für ein modernes Einwanderungsrecht. Deutschland braucht pro Jahr rund 400.000 qualifizierte Einwanderer. Das entspricht der Einwohnerzahl einer Stadt größer als Wuppertal. Selbst wenn Deutschland alle inländischen Potenziale von der Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit bis zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit ausschöpft, es bleibt eine Fachkräftelücke.

Doch anstatt diese Mammutaufgabe pragmatisch mit aller Kraft voranzutreiben, tritt die Ampelkoalition von Bundeskanzler Olaf Scholz eine Grundsatzdebatte über leichtere Einbürgerungen los. Gewollte Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte vermengt sich auf einmal mit der lautstarken Warnung von CDU und CSU vor dem „Verramschen des deutschen Passes“ und Sorgen der Bürger vor illegaler Migration.



Lesen Sie hier: Ampelkoalition streitet über schnellere Einbürgerung: „Komplett falsches Signal"



Was für ein verheerendes Signal für alle qualifizieren Fachkräfte aus Drittstaaten, die überlegen, bei uns zu arbeiten. Anstatt die Willkommenskultur mit Leben zu füllen, geht es jetzt um „Doppelpass“ und die „Entwertung der deutschen Staatsbürgerschaft“. Das wirkt wie aus der Zeit gefallen.

Natürlich gibt es bei uns oftmals das Phänomen der Zuwanderung in die Sozialsysteme. Das muss auch vom Kopf auf die Füße gestellt werden.

Das eine hat aber mit dem anderen gar nichts zu tun. Dazu passt, dass die Union sogar dem angepeilten Punktesystem für eine vereinfachte Fachkräftezuwanderung eine Absage erteilt. Alles zu blockieren ist sicher keine Lösung.

Vor uns liegen anstrengende wirtschaftliche Monate oder sogar Jahre. Da gefährdet das Fehlen von Arbeitskräften das mittel- und langfristige Wachstumspotenzial. Deutschland muss deshalb einen gesunden nationalen Egoismus entwickeln und wie Kanada und früher auch die USA um die besten Köpfe in der Welt buhlen. Um diese Herausforderung zu bewältigen, muss die Koalition die richtigen Schwerpunkte setzen: Fachkräfte first, leichtere Einbürgerung second.



