Kommentar Die Bundesregierung verspielt bei den Waffenexporten ihre Glaubwürdigkeit

Berlin In der Politik müsse man die Dinge vom Ende her denken, hat Angela Merkel oft gesagt. Ihr Nachfolger Olaf Scholz folgt diesem Grundsatz erkennbar nicht. Sonst hätte er nicht groß angekündigt, Deutschland werde die Ukraine im Ringtausch mit Waffen unterstützen.

Die östlichen Nato-Verbündeten, allen voran Polen, haben dem von Russland überfallenen Land ohne zu zögern und in großer Stückzahl Panzer und anderes Kriegsgerät geliefert. Doch der versprochene Ersatz aus Deutschland wird lange auf sich warten lassen – oder gar nicht kommen. Aus Warschau muss Scholz sich längst den Vorwurf des „Wortbruchs“ gefallen lassen.

Der Ringtausch zeugt von Feigheit, Rücksichtslosigkeit und Naivität der deutschen Politik.

Feigheit, weil er sich immer mehr als das entpuppt, was er aus Berliner Sicht wohl von Anfang an war: ein Versuch, sich Zeit zu erkaufen. Statt Ausfuhranträge für die auf Halde stehenden Leopard- oder Marder-Panzer zu genehmigen, ließ die Bundesregierung erst mal die östlichen Verbündeten voranmarschieren.

Das Argument, dass die Ukrainer mit Waffen aus den früheren Warschauer-Pakt-Staaten besser vertraut seien, ist zwar nicht von der Hand zu weisen. Unterschwellig schwang aber in Berlin wohl auch immer die Hoffnung mit, dass der Krieg schon nicht so lange dauern werde, dass man auch selbst noch aktiv werden müsse.

Deutschland hat falsche Erwartungen an die östlichen Nato-Verbündeten

Rücksichtslosigkeit, weil die Bundesregierung den östlichen Nato-Verbündeten genau das abverlangt, was sie dem eigenen Land nicht zumuten will: sich militärisch so weit zu entblößen, dass die Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung darunter leidet. Den Polen für mehr als 200 gelieferte Kampfpanzer 20 ältere Leoparden als Ersatz anzubieten kann in Warschau nur als Hohn empfunden werden.

Womit wir beim dritten Punkt wären. Sollte die russische Armee in der Ukraine siegen, wären auch die Länder an der Nato-Ostflanke akut bedroht. Der Glaube, diese Staaten mit Militärgerät abspeisen zu können, das bei uns auf dem Schrottplatz steht, ist mindestens naiv. Wenn Scholz sich öffentlichkeitswirksam auf Tauschgeschäfte einlässt, darf man erwarten, dass er sich zumindest bei Bundeswehr und Industrie rückversichert, was in welchem Zeitraum als Ersatz geliefert werden kann.

Dass Polen mittlerweile Panzer in den USA einkauft, zeigt das im Osten weit verbreitete Gefühl, dass im Nato-Bündnis eigentlich nur auf die Amerikaner wirklich Verlass ist. Diesen Eindruck sollten Scholz, aber auch westliche Verbündete wie Frankreich nicht auf sich sitzen lassen. Sonst wird der Ringtausch ganz schnell zum Rohrkrepierer der Ukrainepolitik.

