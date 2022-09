Kommentar Die CDU kloppt sich und sucht ihr Konzept

Der Streit um die Frauenquote offenbart, was der Partei unter Friedrich Merz auf dem Weg der Erneuerung fehlt: Der Wille, geschlossen zu marschieren.

Delegierte halten beim Bundesparteitag der CDU ihre Stimmkarten hoch. (Foto: dpa) CDU Parteitag

Berlin Die CDU lebt, zumindest in ihren ideologischen Gräben. Auf dem ersten Parteitag in der Opposition duellierten sich die Lager nicht etwa bei der Wahl eines neuen Vorsitzenden – so wie 2018 und 2020. Diese Schlachten hat Friedrich Merz gewonnen – und seine Position mit einer guten Rede in diesem Jahr gefestigt.

Nein, dieses Mal ging es um die emotional aufgeladene Frauenquote, mit der die Partei ab 2025 Ämter paritätisch besetzen will. Die Frauen Union obsiegte, Junge Union und Mittelstandsunion unterlagen knapp mit 559 zu 409 Stimmen. Wer dachte, die Kombattanten würden sich danach die Hand geben, sah sich getäuscht: Von „Betrug“ war die Rede, einige sprachen vom Parteiaustritt.

Einst war es das Markenzeichen der Union, zwar heftig zu streiten, sich dann aber zu einigen und danach gemeinsam zu kämpfen. Die Partei will schließlich regieren und sich nicht mit sich selbst beschäftigen.