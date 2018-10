 Kommentar: Die CDU will mehr Kampfgeist als Merkel bieten kann

Die Parteivorsitzende hat sich mit ihrem Auftritt beim Parteitag der Jungen Union Zeit erkauft. Aber ihre Chancen schwinden.

Angela Merkel stehen harte Wochen bevor. Sie müsste ihren Politikstil komplett verändern, um wieder an Zustimmung zu gewinnen. (Foto: dpa) Merkel auf dem Deutschlandtag der Jungen Union

Es gehört nicht zu den Stärken von Angela Merkel, sich in Demut zu üben. In Deutschland überrascht es daher nicht wenige, wenn die Bundeskanzlerin dann doch mal Fehler einräumt. In den vergangenen Monaten ist die Frequenz solcher Eingeständnisse zwar gestiegen. Sie gelten aber noch immer als die Ausnahme. Auch beim Deutschlandtag der Jungen Union übte sich die Kanzlerin in Selbstkritik.

Doch das wird nicht ausreichen, die schwachen Umfragewerte zu heben und das Ruder herumzureißen. Merkel müsste sich komplett neu erfinden, um als Kanzlerin und CDU-Chefin noch eine längerfristige Perspektive zu haben. Merkels Zeit neigt sich ihrem Ende entgegen.