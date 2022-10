Kommentar Die Credit Suisse sollte ihren Zeitplan beschleunigen

Die Großbank steckt in einer ähnlich tiefen Krise wie die Deutsche Bank 2016. Allerdings haben die Schweizer sehr viel weniger Zeit, ihre Probleme zu lösen.

„Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich“, der oft dem amerikanischen Dichter Mark Twain zugeschriebene Aphorismus gilt selbstverständlich auch für Finanzkrisen. Als am Montag die Aktie der Schweizer Großbank Credit Suisse auf ein Allzeittief rutschte, kursierten in den sozialen Medien schnell Vergleiche mit dem großen Knall an dem Märkten nach der Pleite von Lehman Brothers 2008.

Doch das ist zum Glück – zumindest Stand heute – der falsche Reim. Credit Suisse ist nicht Lehman Brothers. Der größte Unterschied zwischen 2008 und heute: Lehman scheiterte, weil die gesamte Branche vor einem gigantischen Problem stand. Die Blase am völlig überhitzten US-Immobilienmarkt platzte und bescherte beinahe jeder großen Bank in den USA und Europa riesige Probleme.

Credit Suisse kämpft dagegen mit bewältigbaren hausgemachten Schwierigkeiten, die erst einmal nur das Institut selbst und nicht die ganze Branche betreffen.