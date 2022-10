Kommentar Die deutsch-französischen Beziehungen brauchen einen Neustart

Die Konflikte zwischen Berlin und Paris müssen offen diskutiert werden. Statt Freundschaftsrhetorik ist vor allem mehr Ehrlichkeit im Umgang erforderlich.

Weniger Romantik, mehr Realismus in den Beziehungen wäre angebracht. (Foto: dpa) Frankreichs Präsident Macron und Kanzler Scholz

Paris Im Januar wollen Deutschland und Frankreich den 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags feiern. Doch die Konflikte vor dem Jubiläum zeigen: Die Beziehung beider Länder befindet sich auf einem Tiefpunkt und braucht dringend einen Neustart.

Dazu müssen sich Deutschland und Frankreich von dem Geist verabschieden, den der Élysée-Vertrag atmet: So richtig es war, in der Nachkriegsgeschichte die Versöhnungserzählung über zwei frühere Erzfeinde in den Mittelpunkt stellen, so überholt wirkt dieses Narrativ in den 2020er-Jahren.

Die unterschiedlichen Interessen lassen sich nicht mehr mit dem deutsch-französischen Freundschaftscredo wegwischen. Für ein neues Kapitel der Partnerschaft ist ein besseres gegenseitiges Verständnis der Unterschiede nötig.