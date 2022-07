Kommentar Die deutsche Industrie darf das China-Risiko nicht unterschätzen

Die Industriebetriebe waren im Umgang mit Russland zu blauäugig – und müssen dafür nun einen hohen Preis bezahlen. Das darf sich bei China nicht wiederholen.

Die Corona-Schutzmaßnahmen in China sind für viele deutsche Unternehmen eine große Belastung. Doch im Vergleich zu möglichen Folgen politischer Konflikte zwischen China und dem Westen ist die Bedrohung eher klein. (Foto: Reuters) Ausgehviertel in Hongkong

Wenn die deutsche Industrie dieser Tage über Probleme in China spricht, dann geht es dabei meist um eher kurzfristige Störungen – zum Beispiel um Lockdowns, die die Produktion erschweren, oder Hafenschließungen, die globale Logistikketten durcheinanderbringen. Das Schreckensszenario einer wirtschaftlichen Abkapselung der Volksrepublik vom Westen malt hingegen kaum jemand an die Wand.

In den Chefetagen regiert der Optimismus, dass die Verflechtungen beiderseits zu eng sind, um wegen politischer Differenzen aufeinander verzichten zu können. Das ist allerdings blauäugig, wie der Krieg in der Ukraine zeigt. Über Jahrzehnte hat sich die deutsche Industrie von russischen Gaslieferungen abhängig gemacht – was sich nun, da Russland sein Gas als politisches Druckmittel einsetzt, bitter rächt.