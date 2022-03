Kommentar Die DeutscheBank hat vernünftige Ziele – aber sie haben einen entscheidenden Haken

Angesichts der drohenden Verwerfungen in der Weltwirtschaft könnte sich die neue Strategie des größten deutschen Geldhauses schnell als zu optimistisch erweisen.

Das Misstrauen gegenüber dem Institut ist groß. (Foto: Reuters) Deutsche Bank

Als Christian Sewing im Sommer 2019 seinen Sanierungsplan für die Deutsche Bank verkündete, da glaubten die wenigsten, dass der neue Vorstandschef seine Versprechen würde erfüllen können. Groß war die Angst, dass das angeschlagene Geldhaus noch einmal seine Aktionäre anpumpen muss, um Milliarden für den Großumbau einzutreiben.

Sewing kam ohne Kapitalerhöhung aus. Und die bis Ende dieses Jahres anvisierten Ziele liegen in Reichweite.

>> Lesen Sie hier: Acht Milliarden Euro Auschüttung bis 2025 – Das sind die neuen Ziele der Deutschen Bank

Der nächste Dreijahresplan, den der Vorstandschef am Donnerstag vorstellte, sieht nun bis 2025 eine Eigenkapitalrendite von mehr als zehn Prozent und die Ausschüttung von acht Milliarden Euro an die Aktionäre vor. Damit würden die Frankfurter endgültig in die Normalität europäischer Großbanken zurückkehren.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen