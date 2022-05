Kommentar Die drei großen Fehler der Fed und ihre Folgen

Die Notenbank der USA hat spät auf die hohe Inflation reagiert. Ein Grund dafür ist eine verfehlte, rückwärtsgewandte Kommunikation.

Spätes Anlaufen der US-Notenbank gegen die starke Inflation. (Foto: Reuters) Zentrale der Federal Reserve in Washington D.C.

Die US-Notenbank (Fed) steht unter enormem Druck, die Inflation von zuletzt 8,5 Prozent wieder einzufangen. Seit Monaten werfen Ökonomen ihr vor, die hohen Preise zu bereitwillig als „vorübergehendes“ Phänomen eingestuft zu haben. Zugleich ist an den Märkten die Sorge abzulesen, sie könne, nachdem sie zu spät reagiert hat, mit einer umso härteren Geldpolitik die USA in eine Rezession treiben.

Vor dem Hintergrund lohnt es sich, der Frage nachzugehen: Was genau waren die Fehler der Fed?

Dabei fallen drei Punkte ins Auge. Einmal hat die Fed sich wahrscheinlich zu einseitig auf ökonomische Modelle verlassen, die häufig Prognosen abwerfen, die langfristig zu einem mittleren Wert der Vergangenheit tendieren. Diese Modelle haben vor Corona die Inflation beständig überschätzt, und danach haben sie sie offenbar unterschätzt.